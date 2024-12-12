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Сегодня, 17:00

Россия — Звезды мира КХЛ: время начала и где смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Первого канала

Россия и Звезды мира КХЛ встретятся на Кубке Первого канала 12 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборные России и звезд мира КХЛ сыграют в матче Кубка Первого канала 2024 в четверг, 12 декабря. Игра на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 18.30 по московскому времени.

Транслировать игру будет Первый канал и его сайт 1tv.ru. Начало прямого эфира — в 18.25 мск.

Ход и результат игры Россия — звезды мира КХЛ можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Кубок Первого канала-2024 проводится с 12 по 15 декабря. В турнире принимают участие Россия (в формате команды «Россия 25»), Казахстан, Белоруссия, сборная звезд мира КХЛ (команда составлена из легионеров всех клубов лиги).

«Россия 25» является действующим победителем Кубка Первого канала.

Сборная России по хоккею
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