Ротенберг предложил штрафовать журналистов за необъективную информацию о сборной России

Главный тренер СКА и команды «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопросх о различиях в работе с клубом и сборной.

— Кого тяжелее тренировать: сборную России или СКА?

— Спасибо за правильный хоккейный вопрос. Видимо, вы будете журналистом. Болели за сборную России? Слава Богу, есть хоть один, кто болел (смеется). Такое бывает. Такая у нас культура.

Сборная — гордость. Ребята приезжают, понимая требования. Это совершенно другой уровень. И они выполняются на 100 процентов. Если вы посмотрите на наш состав... Читал критику, что за сборную играют только хоккеисты СКА. Видимо, пишут по рекомендациям людей, которые точно не заинтересованы в развитии хоккея в России.

Сколько было игроков СКА? Кто-то пишет про 17. Где они? Их нет. Из шести защитников — 2 из СКА. Вратарей — ни одного. Вот и все ответы. За глаза вводить общественность в заблуждение... Зачем это делается? Приезжают коллеги из ОАЭ. Они нам говорят, что все хорошо. Может, будет слушать тех, кто объективно оценивает положение дел? Предлагаю ввести систему справедливых штрафов против журналистов. Спонсоров найдем из Абу-Даби, — передает слова тренера корреспондент «СЭ».

Ранее Ротенберг высказал претензии к одному из журналистов в ходе пресс-конференции после матча «России 25» и сборной мира КХЛ (4:1). Тренер обвинил репортера в преднамеренном негативе по отношению к сборной России и российскому хоккею.

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.