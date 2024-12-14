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Судейство

Сегодня, 17:25

Ротенберг: «В футболе уже разбираются с судейством благодаря Федорищеву. В хоккее тоже нужно»

Микеле Антонов
Корреспондент
Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг
Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг.
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Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал работу судей в матче Кубка Первого канала против сборной Белоруссии (4:3 ОТ).

— Ребята выполнили установку, бились друг за друга. Была кровь. У Кузьмина перелом со смещением, уехал в больницу. Долгое время не сыграет. Очень жесткая игра. Ожидали от сборной Белоруссии этого.

Ключевой момент — удар в голову, судьи молчат. Хоккей — мужская игра, это касается и судей. Трус не играет в хоккей, это тоже касается судей. Это был удар Майка Тайсона! Но это не хоккей. За это надо удалять сразу. Судьи провалили эту игру. Расстроен. Это плохой знак.

В футболе разбираются [с судейством], губернатор Самарской области поднял важную проблему. Считаю, что в нашем судействе надо тоже разобраться, как в футболе. Поддержать. Люди получают травмы. Человек остался фактически без носа после удара со смещением. Тяжелая ситуация.

— Есть ли сроки восстановления Кузьмина?

— Кто бы выжил после удара Тайсона? Хорошо, что он живой. До свадьбы заживет.

После 2 матчей «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 4 очками. Матч против сборной Казахстана состоится 15 декабря, начало — в 14:00 по московскому времени.

13
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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