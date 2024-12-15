Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок Первого канала. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 17:35

Ротенберг — о победе на КПК: «Выиграли второй год подряд, это дорогого стоит. Стабильность — признак мастерства»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу команды на Кубке Первого канала.

15 декабря «Россия 25» обыграла сборную Казахстана (3:1) и обеспечила себе 1-е место в турнирной таблице.

— Очень рады, что выиграли Кубок Первого канала второй год подряд. Стабильность — признак мастерства. Это дорогого стоит. Очень благодарны нашим игрокам, очень благодарны клубам, которые отпустили своих игроков в сборную России. Сегодня эмоционально было непросто. Но мы победили за явным преимуществом. В то же время отдаю должное сопернику и его вратарю.

Ранее в рамках турнира команда «Ротенберга» обыграла сборную мира КХЛ (4:1) и сборную Белоруссии (4:3 ОТ).

1
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
«Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала
Очевидец крушения судов в Керченском проливе рассказал подробности происшествия
Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Что известно к этому часу
Сийярто назвал беспрецедентным жестом отказ Зеленского от диалога с Орбаном
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Сегодня
Вчера
Неделя