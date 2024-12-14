Ротенберг — о решении судей по фолу на Кузьмине: «Может, им не ту кассету дали? Чистейший удар в голову»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Казахстана в рамках Кубка Первого канала.

14 декабря «Россия 25» обыграла национальную команду Белоруссии со счетом 4:3 ОТ.

— Сегодня мы видели, что наши ребята сыграли два тяжелых матча, отдали много эмоций. Феноменально играл вратарь [Джереми] Смит из сборной мира. Мое мнение — нам нужно выставлять на завтра максимально сильный состав. Мы еще ничего не выиграли с точки зрения турнира. Следующий матч — финал. Есть травмы, микротравмы... Будет сильнейший состав, никаких экспериментов не может быть.

— После того, как судьи посмотрели видеоповтор [после фола на Кузьмине], приняли решение, что штрафа нет. Привели ли они аргументацию?

— Может, им не ту кассету дали? Там нет другого мнения. Чистейший удар в голову. Они сказали: спасибо за ваш вопрос, переходим к следующему. Больше ничего.

— После матча с минским «Динамо» в КХЛ вы считали, сколько раз побеждали Квартальнова. Насколько принципиальным было ваше соперничество?

— Это один из ярчайших игроков. Нужно уважать его. И помним, как у него все начиналось в «Сибири» в качестве тренера. Ту систему, которую он внедрил в ЦСКА, — она продвигается и в других клубах. Отношусь с огромным уважением к Дмитрию Вячеславовичу. Когда не работал тренером, всегда следил за его манерой общения с игроками.

Сейчас как тренеры мы бьемся кость в кость в каждой игре. Всегда очень тяжелые матчи против его команд. Чем сильнее соперник, тем интереснее, как это было сегодня. Если взять все матчи, что мы с ними провели за эти годы — это был лучший. Тем интереснее для зрителей. Сегодня не было никакого автобуса. Только автобус сборной России припаркован на парковке. Такой хоккей нам нужен. Дай Бог, все так будут играть.

После 2 матчей «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 4 очками. Матч против сборной Казахстана состоится 15 декабря, начало — в 14:00 по московскому времени.