Ротенберг считает, что «СКА Арена» лучше стадионов в Монреале и Бостоне

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказал мнение о достоинствах «СКА Арены».

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге в декабре открылся после ремонта и принял все матчи Кубка Первого канала.

— За весь турнир мы собрали 74 000 зрителей, включая хоккей 3?3. Я думаю, что даже на чемпионатах мира столько не собирают организаторы. Поэтому можем только поблагодарить наших болельщиков, что они приходили на матчи. Отдельная благодарность каждому.

Давайте сравним турнир Четырех наций и Кубок Первого канала: в Бостоне меньше арена, чем в Санкт-Петербурге, в Монреале — меньше. Вот вам и ответ. Значит, с точки зрения зрителя здесь лучше.

«СКА Арена» была сдана в эксплуатацию в 2023 году и вмещает 21 542 зрителя. В июне 2024 года на стадионе случился пожар, после которого он был закрыт на реконструкцию.