Ротенберг сообщил о 4 изменениях в составе сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Сегодня, 22:20
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что в преддверии Кубка Первого канала в составе российской команды произошли изменения.
В турнире из-за повреждений не смогут принять участие защитник Сергей Телегин («Авангард»), нападающие Максим Шабанов («Трактор»), Сергей Андронов и Захар Бардаков (оба — СКА).
Вместо них в сборную были вызваны защитник «Лады» Магомед Шараканов, форварды Михаил Котляревский из «Трактора», Максим Джиошвили из московского «Динамо» и Николай Поляков из СКА.
Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.