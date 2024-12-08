Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок Первого канала. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 22:20

Ротенберг сообщил о 4 изменениях в составе сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что в преддверии Кубка Первого канала в составе российской команды произошли изменения.

В турнире из-за повреждений не смогут принять участие защитник Сергей Телегин («Авангард»), нападающие Максим Шабанов («Трактор»), Сергей Андронов и Захар Бардаков (оба — СКА).

Вместо них в сборную были вызваны защитник «Лады» Магомед Шараканов, форварды Михаил Котляревский из «Трактора», Максим Джиошвили из московского «Динамо» и Николай Поляков из СКА.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.

1
Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
Читайте также
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Сегодня
Вчера
Неделя