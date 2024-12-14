Ротенберг усомнился, что СКА может стать базовым клубом сборной

Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг сравнил нюансы работы в клубе и национальной команде страны.

— Клуб и сборная — разные вещи. Другой уровень хоккея. Всегда ищем баланс. Все у нас на своих местах, звенья сбалансированные... В то же время игра вносит коррективы. Работаем по ситуации. Все звенья себя оправдывают. Об этом говорят результаты сборной.

— Будет ли ситуация, когда СКА — главная команда, а главным тренер сборной — руководитель СКА?

— Мы всегда стремимся развивать всех хоккеистов, российский хоккей. Если посмотрим на золото 2018 года: 15 человек из СКА, 8 из ЦСКА, 2 из «Металлурга»: Мозякин и Кошечкин. Собираем лучшее. Олимпийские чемпионы у нас в команде, обладатели Кубка Стэнли, Кубка Гагарина... И лучший бомбардир плей-офф Кубка Стэнли Евгений Кузнецов. Малкин, Кучеров, Федоров — все.

— Приглядываетесь к ребятам из наших ВУЗов?

— Присматриваемся. Будем развивать студенческий хоккей. Следим за всеми по мере возможностей.

Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года, до этого он работал в тренерском штабе команды. Также он занимает должность вице-президента петербургского клуба.

Перед стартом Кубка Первого канала-2024 43-летний россиянин возглавил сборную команду «Россия 25», составленную из отечественных хоккеистов.