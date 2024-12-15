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Судейство

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Ротенберг: «Готов подать заявление в органы о судействе в хоккее по примеру Федорищева»

Алексей Михайлов
Роман Ротенберг.
Фото ФХР
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Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг заявил о необходимости улучшать судейство в российском хоккее.

Ранее специалист раскритиковал работу судей матча «России 25» и сборной Белоруссии, в котором нападающий российской команды Григорий Кузьмин получил перелом носа.

— Здесь, я думаю, надо смотреть вместе. Пообщаться с коллегами... Вы же знаете, что в футболе происходило? Это же не я только об этом говорю. Губернатор Самарской области подал заявление в правоохранительные органы на судейство в футболе. Мы тоже можем подать. Почему нет? Надо, чтобы все было честно везде — и в футболе, и в хоккее.

Судьям нужна объективность. Я не говорю, что каким-то образом кто-то ими управляет неправильно. Я говорю, что нам нужно просто добиться максимального результата. А если надо будет подать какие-то заявления в правоохранительные органы, тр мы можем это сделать. Даже я лично готов, если надо. Нам главное, чтобы у нас было честное, справедливое судейство, — передает слова тренера коррсепондент «СЭ».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о наличии коррупционной схемы в российском футболе, связанной с судейством. Позже чиновник сообщил, что подал имеющиеся у него материалы с доказательствами в правоохранительные органы.

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Сборная России по хоккею
Вячеслав Федорищев
Роман Ротенберг
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