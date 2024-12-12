Ротенберг заявил, что сборная Белоруссии сильнее команды легионеров КХЛ

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказал мнение о соперниках по Кубку Первого канала.

В дебютном матче на турнире «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ, составленную из легионеров, выступающих в клубах лиги, со счетом 4:1.

— Нет ли разочарования после жеребьевки?

— Предлагаете поменять сетку? Благодарны клубам КХЛ, которые прислали игроков. Будет две игры подряд. Через день [после окончания турнира] играем с «Локомотивом» [в рамках КХЛ]. Непростые детали. Считаем, что сетка правильная, для всех правильный подход. Как сыграет команда Кинэна — не наш вопрос. Желаем им только удачи. Сборная Белоруссии намного организованнее, поверьте мне. Фамилии не играют в хоккей! Следующая игра для сборной России будет намного сложнее, — передает слова тренера корреспондент «СЭ».

С белорусами команда Ротенберга сыграет 14 декабря, начало — в 14:30 по московскому времени.

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.