Санкт-Петербург примет Кубок Первого канала по хоккею в 2024 году

Санкт-Петербург примет матчи Кубка Первого канала по хоккею в 2024 году, сообщил генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

«Кубок Первого канала пройдет в Петербурге, по участникам пока не хочу говорить, потому что прямо сейчас мы ведем переговор. Мы хотим, чтобы было четыре команды, но какая будет четвертой — пока останется сюрпризом», — приводит слова Курбатова ТАСС.

В прошлом году турнир прошел также в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие сборные «Россия 25», Белоруссии, Казахстана и команда «Звезды и ВХЛ».