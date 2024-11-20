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Кубок Первого канала

Сегодня, 18:33

Сборная легионеров КХЛ сыграет на Кубке Первого канала

Алина Савинова
Кубок Первого канала.
Фото ФХР
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Федерация хоккея России назвала сроки и состав участников международного турнира «Кубок Первого канала» — 2024.

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.

Участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные сборные Белоруссии, Казахстана и сборная мира КХЛ — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в КХЛ.

В прошлом году Кубок Первого канала также проходил в Питере. Победителем стала «Россия 25», второе место заняла Белоруссия, третье — Казахастан. Еще одним участником турнира была команда «Звезды и ВХЛ».

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