«Россия 25» обыграла Казахстан и стала победителем Кубка Первого канала

Команда «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала-2024.

15 декабря россияне обыграли Казахстан в третьем матче на турнире — 3:1. По одной шайбе забросили Максим Соркин, Василий Глотов и Илья Сафонов. У соперника отличился Андрей Буяльский.

Команда Романа Ротенберга одержала третью победу на турнире. Ранее «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ (4:1) и Белоруссию (4:3 ОТ). С 6 очками российская сборная единолично возглавляет таблицу по итогам турнира.

Кубок Первого канала

«Россия 25» — Казахстан — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Буяльский — 1 (Бреус, Рымарев), 1:22 — 0:1. Соркин — 3 (бол., Хайруллин, Конюшков), 10:46 — 1:1. Глотов — 4 (Кузнецов, Никишин), 23:48 — 2:1. Сафонов — 3 (п.в., Плотников), 59:39 — 3:1.

Вратари: Набоков — Шутов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 39 (12+13+14) — 16 (6+4+6).

15 декабря. Санкт-Петербург. СКА Арена. 21425 зрителей.