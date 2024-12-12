«Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ в матче Кубка Первого канала

Команда «Россия 25» в матче 1-го тура Кубка Первого канала победила сборную мира КХЛ — 4:1.

В составе «России 25» шайбы забросили Марат Хайруллин, Михаил Григоренко, Александр Елесин и Илья Сафонов. У команды легионеров гол на счету Либора Шулака.

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.

Кубок Первого канала по хоккею

«Россия 25» — Сборная мира КХЛ — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Хайруллин — 1 (Елесин), 23:52 — 1:0. Григоренко — 1 (бол., Никишин, Кузнецов), 32:53 — 2:0. Елесин — 1 (Григоренко, Хайруллин), 36:07 — 3:0. Сафонов — 1 (Абрамов, Никишин), 51:30 — 4:0. Шулак — 1 (Уильямс, Андреофф), 59:31 — 4:1.

Вратари: Набоков — Смит (Рибар, 40:00).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 45 (19+13+13) — 17 (4+7+6).

Судьи: Олисов, Хажиев.

12 декабря. Санкт-Петербург. «СКА Арена».