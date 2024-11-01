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Кубок Первого канала

Сегодня, 14:55

Сборные России, Белоруссии и Казахстана примут участие в Кубке Первого канала

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что в Кубке Первого канала примут участие сборные России, Белоруссии и Казахстана.

«Примут участие команды Казахстана, Белоруссии и России. Речь о национальных сборных», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Кубок Первого канала пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В декабре 2023 года соревнования проходили в этом же городе, в турнире приняли участие команда «Россия 25», сборные Белоруссии, Казахстана и команда «Звезды и ВХЛ».

Источник: ТАСС
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею

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