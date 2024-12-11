Щитов объяснил отсутствие игроков «Барыса» в сборной Казахстана на КПК

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал отсутствие игроков «Барыса» в составе сборной Казахстана на Кубке Первого канала.

«Думаю, тренерский штаб «Барыса» в эту паузу хочет подтянуть игру команды в защите, в неравных составах, подтянуть физически игроков. На решающий этап хотят подготовить команду, чтобы она попала в плей-офф Кубка Гагарина. В сборной будут представители клубов КХЛ, игроки из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) и местные ребята из чемпионата Казахстана.

На самом деле, для них это тоже классно, особенно для хоккеистов из чемпионата Казахстана. Они сыграют против звезд, сильнейших иностранцев лиги. Смогут проверить свой уровень на фоне Фонбет КХЛ. Мы увидим их уровень. Это хорошее и интересное решение для Казахстана и их развития. Ничего страшного, что никто из «Барыса» не приедет на турнир», — сказал Щитов корреспонденту Legalbet.kz

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. Сборная Казахстана на турнире встретится с командой Белоруссии (12 декабря), сборной мира КХЛ (14 декабря) и сборной России-25 (15 декабря).