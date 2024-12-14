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Шулак — о турнире 3х3: «В таком формате важно обыгрывать соперника «один в один»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник сборной мира КХЛ Либор Шулак подвел итоги выступления команды на турнире 3х3 Кубка Первого канала.

«Нам, конечно, нужно было больше забрасывать. Здесь классная атмосфера, классный праздник. Игра «три на три» подходит моему стилю. Появляется больше пространства, больше катания. Думаю, болельщикам такая игра тоже в радость. Мы в хоккей играем долго, поэтому знаем, как нужно играть «пять на пять» и как — «три на три», голова переключается быстро с одного на другое. В хоккее «три на три» важно обыгрывать соперника «один в один». Тренеры часто напоминают об этом», — приводит слова Шулака официальный сайт КХЛ.

«Россия 25» стала победителем турнира 3х3, победив в финале сборную Белоруссии (4:2). Сборная мира КХЛ в матче за третье место уступила Казахстану (1:2).

Либор Шулак
КХЛ
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