Сидоренко назвал боеспособным состав Белоруссии на Кубок Первого канала

Бывший тренер «Спартака», «Трактора» и минского «Динамо» Андрей Сидоренко рассказал об участии сборной Белоруссии в Кубке Первого канала.

«Участие даст возможность приобрести опыт и посмотреть игроков в матчах за сборную против сильных соперников. В команде собрали боеспособный и симпатичный состав, который подарит много эмоций и впечатлений болельщикам», — сказал Сидоренко Legalbet.by.

В этом турнире, который состоится с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге, помимо команды из Белоруссии примут участие сборные России, Казахстана и игроков-легионеров КХЛ.