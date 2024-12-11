Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок Первого канала. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 16:35

Сидоренко назвал боеспособным состав Белоруссии на Кубок Первого канала

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака», «Трактора» и минского «Динамо» Андрей Сидоренко рассказал об участии сборной Белоруссии в Кубке Первого канала.

«Участие даст возможность приобрести опыт и посмотреть игроков в матчах за сборную против сильных соперников. В команде собрали боеспособный и симпатичный состав, который подарит много эмоций и впечатлений болельщикам», — сказал Сидоренко Legalbet.by.

В этом турнире, который состоится с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге, помимо команды из Белоруссии примут участие сборные России, Казахстана и игроков-легионеров КХЛ.

Источник: Legalbet.by
КХЛ
Андрей Сидоренко
Читайте также
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Участник «Времени героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья
Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?
Бывшая жена Сафонова отсудила у вратаря «ПСЖ» четверть зарплаты
Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
МВД накрыло сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ
Сегодня
Вчера
Неделя