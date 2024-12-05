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Сегодня, 10:57

Соркин: «Сборная легионеров КХЛ просто так ничего не отдаст»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард ЦСКА Максим Соркин поделился впечатлениями от вызова в сборную «России 25».

«Я очень рад, что получил вызов в команду. Представлять свою страну — это большая честь для любого спортсмена. Уверен, каждая команда будет бороться за победу, и сборная легионеров КХЛ просто так ничего не отдаст. Будет очень ожесточенная борьба», — приводит слова Соркина ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.

Источник: ТАСС
КХЛ
Сборная России по хоккею
ХК ЦСКА (Москва)
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