13 ноября, 17:58

Радулов, Самсонов и ни одного игрока СКА: назван состав «России 25» на Кубок Первого канала-2025

Руслан Минаев
Александр Радулов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав национальной команды на Кубок Первого канала. Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург»), Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба — «Автомобилист»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»).

Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов (все — «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба — «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров («Металлург»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Максим Джиошвили , Артем Ильенко («Динамо» Москва), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Павел Порядин («Спартак»).

Средний возраст национальной команды составил 25 лет.

Роман Ротенберг.Ротенберг вызвал 38 человек в сборную «Россия 25». Из СКА — никого

В Кубке Первого канала сборная России под руководством Романа Ротенберга сыграет с Белоруссией (13 декабря) и Казахстаном (14 декабря).

10

  • Gordon

    Потому что зачем Первому каналу показывать Кубок Первого канала? :) Вот так у нас устроено с хоккеем )

    13.11.2025

  • Александр Татарников

    Кубок Первого канала на призы газеты Известия. :laughing: Ненужное зачеркнуть.

    13.11.2025

  • Gordon

    Ромка смешной) Когда его СКА был на надцатых местах, брал оттуда по 17-18 игроков. После того, как его наконец выперли, берёт 0. Зато не пойми зачем зовёт того же Радулова :)

    13.11.2025

  • Niсk

    Странно, что из ЦСКА так много игроков, вроде в КХЛ за 8-е место сражаются

    13.11.2025

  • rashton22

    а почему 1 канал не показывает?

    13.11.2025

  • Сергей Васин

    Вот самого ротенберга из сборной выкинуть,было бы очень хорошо,но у него папа и покровителей куча.

    13.11.2025

  • fell62

    мстя недотренера не знает границ )))зато шлака из ЦСКА набрал под завязку ...

    13.11.2025

  • Millwall82

    Всегда забавляла эта придурь, *Кубок Первого Канала*, без первого канала, они уже лет 10-12 его не показывают, как и спорт в целом. А нейминг остался. Уже правда и без Чехии, Швеции и Финляндии.

    13.11.2025

  • Nazarov Zakhar

    крепко на СКА Роман обиделся.

    13.11.2025

  • volandvik

    Ильенко-Динамо Москва

    13.11.2025

    Хоккей
    Сборная России по хоккею
