15 октября, 15:50

Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала

Руслан Минаев
Нападающий сборной России Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав национальной команды на Кубок Первого канала. Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

Вратари:

Владимир Галкин («Автомобилист»), Даниил Исаев («Локомотив»), Андрей Мишуков, Никита Серебряков (оба — «Авангард»), Максим Моторыгин («Динамо» Москва), Илья Набоков («Металлург»), Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), Павел Хомченко («Сочи»).

Защитники:

Егор Аланов, Тимур Ахияров (оба — «Сибирь»), Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба — «Автомобилист»), Михаил Гуляев, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (все — «Авангард»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин («Ак Барс»), Богдан Конюшков, Антон Силаев (оба — «Торпедо»), Никита Нестеров, Дмитрий Саморуков (оба — ЦСКА), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Даниил Орлов («Спартак»), Артем Сериков («Нефтехимик»).

Нападающие:

Виталий Абрамов, Дмитрий Бучельников, Николай Коваленко, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Данил Аймурзин («Северсталь»), Владимир Бутузов («Сибирь»), Михаил Воробьев, Валентин Зыков, Матвей Короткий, Марат Хайруллин (все — СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Михаил Григоренко («Трактор»), Никита Гусев, Максим Джиошвили, Артем Ильенко (все — «Динамо» Москва), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов, Егор Сурин (все — «Локомотив»), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба — «Металлург»), Константин Окулов («Авангард»), Павел Порядин («Спартак»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Артур Тянулин («Сочи»).

Сборная России в Кубке Первого канала сыграет с Белоруссией (13 декабря) и Казахстаном (14 декабря).

15

  • Господин ПЖ

    Роман - тренер всея Руси! Была бы возможность и всея Чухонии

    16.10.2025

  • Galina Shevtsova

    Андрей Мишуров! Опечатка в фамилии.

    16.10.2025

  • МаратХ

    При чем тут сборная России и Ротенберг? Разве у Романа Борисовича не Россия-25?

    16.10.2025

  • 804alex

    Как это здорово играть с Беларусами и Казахами вместо всяких чемпионатов мира и олимпиад... И кто только такую жизнь нам всем устроил...

    16.10.2025

  • Электросталец

    хоть бы 4 сборную. нашли, по паре играть

    15.10.2025

  • Gordon

    Всего двое из "Спартака". Надеюсь, что их отцепят. С учётом "тренера" этой команды не надо время зря тратить.

    15.10.2025

  • Gordon

    Это игрушка Ромки, а не сборная. И неважно, какой состав.

    15.10.2025

  • СЕРХИО76

    С Карпина пример берут? Почему не 22 вратаря?

    15.10.2025

  • Dorognik

    Так матчей играть всего 2. Получается, по 4 вратаря на одну игру. Но с другой стороны, когда это Йозе вратарей хватало?

    15.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Мишуков? Халтура очередная

    15.10.2025

  • Trol78

    Уже даже по среднему возрасту в 25 по моему не влезут)

    15.10.2025

  • AlexCS4

    Это расширенный состав. До начала кубка половину отцепят, поедут трое скорее всего.

    15.10.2025

  • провинциал

    А тренер кто?

    15.10.2025

  • Господин ПЖ

    По два в ворота на три матча и два запасных

    15.10.2025

  • AlexCS4

    Понятно, что состав расширенный, но зачем вызывать 8 (!) вратарей?

    15.10.2025

    Хоккей
    Сборная России по хоккею
