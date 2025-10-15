Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав национальной команды на Кубок Первого канала. Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

Вратари:

Владимир Галкин («Автомобилист»), Даниил Исаев («Локомотив»), Андрей Мишуков, Никита Серебряков (оба — «Авангард»), Максим Моторыгин («Динамо» Москва), Илья Набоков («Металлург»), Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), Павел Хомченко («Сочи»).

Защитники:

Егор Аланов, Тимур Ахияров (оба — «Сибирь»), Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба — «Автомобилист»), Михаил Гуляев, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (все — «Авангард»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин («Ак Барс»), Богдан Конюшков, Антон Силаев (оба — «Торпедо»), Никита Нестеров, Дмитрий Саморуков (оба — ЦСКА), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Даниил Орлов («Спартак»), Артем Сериков («Нефтехимик»).

Нападающие:

Виталий Абрамов, Дмитрий Бучельников, Николай Коваленко, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Данил Аймурзин («Северсталь»), Владимир Бутузов («Сибирь»), Михаил Воробьев, Валентин Зыков, Матвей Короткий, Марат Хайруллин (все — СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Михаил Григоренко («Трактор»), Никита Гусев, Максим Джиошвили, Артем Ильенко (все — «Динамо» Москва), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов, Егор Сурин (все — «Локомотив»), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба — «Металлург»), Константин Окулов («Авангард»), Павел Порядин («Спартак»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Артур Тянулин («Сочи»).

Сборная России в Кубке Первого канала сыграет с Белоруссией (13 декабря) и Казахстаном (14 декабря).