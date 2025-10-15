Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала

15 октября, 15:50
Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав национальной команды на Кубок Первого канала. Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.
Вратари:
Владимир Галкин («Автомобилист»), Даниил Исаев («Локомотив»), Андрей Мишуков, Никита Серебряков (оба — «Авангард»), Максим Моторыгин («Динамо» Москва), Илья Набоков («Металлург»), Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), Павел Хомченко («Сочи»).
Защитники:
Егор Аланов, Тимур Ахияров (оба — «Сибирь»), Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба — «Автомобилист»), Михаил Гуляев, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (все — «Авангард»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин («Ак Барс»), Богдан Конюшков, Антон Силаев (оба — «Торпедо»), Никита Нестеров, Дмитрий Саморуков (оба — ЦСКА), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Даниил Орлов («Спартак»), Артем Сериков («Нефтехимик»).
Нападающие:
Виталий Абрамов, Дмитрий Бучельников, Николай Коваленко, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Данил Аймурзин («Северсталь»), Владимир Бутузов («Сибирь»), Михаил Воробьев, Валентин Зыков, Матвей Короткий, Марат Хайруллин (все — СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Михаил Григоренко («Трактор»), Никита Гусев, Максим Джиошвили, Артем Ильенко (все — «Динамо» Москва), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов, Егор Сурин (все — «Локомотив»), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба — «Металлург»), Константин Окулов («Авангард»), Павел Порядин («Спартак»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Артур Тянулин («Сочи»).
Сборная России в Кубке Первого канала сыграет с Белоруссией (13 декабря) и Казахстаном (14 декабря).
Господин ПЖ
Роман - тренер всея Руси! Была бы возможность и всея Чухонии
16.10.2025
Galina Shevtsova
Андрей Мишуров! Опечатка в фамилии.
16.10.2025
МаратХ
При чем тут сборная России и Ротенберг? Разве у Романа Борисовича не Россия-25?
16.10.2025
804alex
Как это здорово играть с Беларусами и Казахами вместо всяких чемпионатов мира и олимпиад... И кто только такую жизнь нам всем устроил...
16.10.2025
Электросталец
хоть бы 4 сборную. нашли, по паре играть
15.10.2025
Gordon
Всего двое из "Спартака". Надеюсь, что их отцепят. С учётом "тренера" этой команды не надо время зря тратить.
15.10.2025
Gordon
Это игрушка Ромки, а не сборная. И неважно, какой состав.
15.10.2025
СЕРХИО76
С Карпина пример берут? Почему не 22 вратаря?
15.10.2025
Dorognik
Так матчей играть всего 2. Получается, по 4 вратаря на одну игру. Но с другой стороны, когда это Йозе вратарей хватало?
15.10.2025
Andrey Sakharov
Мишуков? Халтура очередная
15.10.2025
Trol78
Уже даже по среднему возрасту в 25 по моему не влезут)
15.10.2025
AlexCS4
Это расширенный состав. До начала кубка половину отцепят, поедут трое скорее всего.
15.10.2025
провинциал
А тренер кто?
15.10.2025
Господин ПЖ
По два в ворота на три матча и два запасных
15.10.2025
AlexCS4
Понятно, что состав расширенный, но зачем вызывать 8 (!) вратарей?
15.10.2025