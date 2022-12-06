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Кубок Первого канала

Сегодня, 21:09

Серебряков, Дорожко, Рашевский и Савиков включены в состав сборной России на Кубок Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент
Хоккеисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России объявила состав на Кубок Первого канала по хоккею, сообщает сайт ФХР.

Вратари: Илья Коновалов («Динамо»), Никита Серебряков («Адмирал»), Максим Дорожко («Витязь»).

Защитники: Григорий Дронов, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак), Владислав Провольнев, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо»), Дмитрий Воронков, Илья Сафонов, Кирилл Семенов (все — «Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Мамин (все — ЦСКА), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Э. Ткачев, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»), Михаил Воробьев, Марат Хайруллин (оба — СКА), Николай Коваленко («Торпедо»), Владимир А. Ткачев («Трактор»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Тренерский штаб: главный тренер — Алексей Жамнов, тренеры Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей — Сергей Наумов.

Турнир в Москве пройдет с 15 по 18 декабря. На нем выступит сборные России, Казахстана и Белоруссии.

Источник: https://fhr.ru/news/item/97129/
Сборная России по хоккею
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