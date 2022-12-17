Стал известен состав сборной России в матче с Казахстаном на Кубке Первого канала

Стало известно, в каком составе сборная России сыграет с командой Казахстана на Кубке Первого канала. Вратари: Илья Коновалов, Максим Дорожко. Первое звено: Александр Никишин — Владислав Провольнев; Максим Джиошвили — Илья Сафонов — Дмитрий Воронков. Второе звено: Егор Яковлев — Александр Елесин; Сергей Толчинский — Кирилл Семенов — Арсений Грицюк. Третье звено: Григорий Дронов — Никита Нестеров; Константин Окулов — Михаил Григоренко — Максим Мамин. Четвертое звено: — Семен Чистяков; Владимир Ткачев — Александр Кадейкин — Павел Карнаухов. Матч Россия — Казахстан пройдет сегодня, 17 декабря. Начало — в 14.30 по московскому времени.