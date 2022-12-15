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Кубок Первого канала

15 декабря, 12:12

Стало известно, в каком составе тренируется сборная России перед Кубком Первого канала

Иван Торопцев
Корреспондент
Хоккеисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стало известно, в каком составе сборная России тренируется перед Кубком Первого канала.

Вратари: Илья Коновалов, Никита Серебряков, Максим Дорожко.

Первое звено: Александр Никишин — Владислав Провольнев; Максим Джиошвили — Илья Сафонов — Дмитрий Воронков.

Второе звено: Семен Чистяков — Дамир Шарипзянов; Сергей Толчинский — Кирилл Семенов — Арсений Грицюк.

Третье звено: Григорий Дронов — Никита Нестеров; Константин Окулов — Михаил Григоренко — Максим Мамин.

Четвертое звено: Егор Яковлев — Егор Савиков; Ярослав Лихачев — Михаил Воробьев — Дмитрий Рашевский.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве, в турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии. Российская команда сыграет против казахов 17 декабря, а против белорусов — 18 декабря. Оба матча начнутся в 14.30 (мск).

Хоккей
Сборная России по хоккею
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