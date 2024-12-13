Фальковский о Кубке Первого канала: «У сборной Белоруссии одна цель — быть номером один»

Защитник сборной Белоруссии Степан Фальковский высказался о целях белорусской команды на Кубке Первого канала.

«Конечно, цель только одна — быть номером один. Осталось две игры на турнире. Прекрасный турнир. И будем играть на все 120 процентов. Стараться выиграть Кубок Первого канала», — приводит слова Фальковского «ВсеПроСпорт».

Турнир проходит с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Белоруссия 12 декабря победила сборную Казахстана со счетом 3:1. С Россией команда сыграет 14 декабря.