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Кубок Первого канала

13 декабря, 23:29

Фальковский о Кубке Первого канала: «У сборной Белоруссии одна цель — быть номером один»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Белоруссии Степан Фальковский высказался о целях белорусской команды на Кубке Первого канала.

«Конечно, цель только одна — быть номером один. Осталось две игры на турнире. Прекрасный турнир. И будем играть на все 120 процентов. Стараться выиграть Кубок Первого канала», — приводит слова Фальковского «ВсеПроСпорт».

Турнир проходит с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Белоруссия 12 декабря победила сборную Казахстана со счетом 3:1. С Россией команда сыграет 14 декабря.

Источник: ВсеПроСпорт
Сборная Белоруссии по хоккею
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