Терещенко объяснил, зачем сборной России нужен Кубок Первого канала

Экс-игрок «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко рассказал, зачем национальной команде нужен Кубок Первого канала.

«Кто-то задается вопросом, зачем нужен этот турнир? Как и любое мнение: кому-то нравится, кому-то не нравится. Это нормально. Есть функционеры, которые отвечают за результат и подготовку команды. Нравится или нет, но к этому нужно относиться правильно и извлекать положительные моменты. Всегда есть те, кому что-то не нравится», — цитирует Терещенко Legalbet.

17 декабря сборная России в рамках Кубка Первого канала сыграет с Казахстаном. 18-го россияне встретятся с Белоруссией.