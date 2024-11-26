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Сегодня, 14:25

Бахмутов — о матче сборных России и легионеров КХЛ в Кубке Первого канала: «Эта игра ляжет в систему разового анализа»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от матча сборной России с командой легионеров КХЛ в Кубке Первого канала.

«Матч против легионеров интересно посмотреть. Жду появления динамовцев в команде. Уил, Комтуа и прочие товарищи, которые есть в ЦСКА, «Ак Барсе» и в Питере. После игры у нас появится определенная пища для размышлений. Интересно будет проанализировать. Эта игра ляжет в систему разового анализа. По одному матчу не стоит судить об уровне наших хоккеистов на данном этапе. Не стоит серьезно воспринимать результат такого матча на глобальном уровне», — цитирует Бахмутова Legalbet.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря. В турнире также примут участие национальные сборные Белоруссии и Казахстана.

Источник: Legalbet
Хоккей
Сборная России по хоккею

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