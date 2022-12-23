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Кубок Первого канала

Сегодня, 13:15

Тренер сборной России Жамнов: «Не могу сказать, что разочаровался в помощниках»

Тренер сборной России Жамнов рассказал, что думает о работе своих помощников
Михаил Скрыль
Корреспондент
Тренерский штаб сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» заявил, что не разочаровался в штабе, который работал на Кубке Первого канала и Олимпиаде-2022.

— Вы не разочаровались в своих помощниках? Проигран финал Олимпиады, проиграны два Кубка Первого канала.

— Согласен, мы проигрывали решающие матчи, но разочарований в тренерском штабе нет. Мы все равно учимся. Каждый турнир приносит новый опыт. Все ждут от нас только первого места. Мы прекрасно понимаем, что должны были побеждать. Но я не могу сказать, что разочаровался в помощниках.

— В сборной работали три советника: Есмантович, Каменский, Ковальчук. Немногие поняли, в чем заключались их роли. Объясните?

— Во-первых, все они находятся в Москве. Во-вторых, у нас был создан тренерский штаб, и каждый выполнял свои обязанности. Каменский и Малахов смотрели матчи сверху. Они играли в хоккей и помогали в разборе матчей, за которыми следят сверху, получая другой взгляд на игру. Мы вместе анализируем все матчи. Каждый привносит собственное мнение — это дает нам больше информации по каждому игроку.

На Кубке Первого канала сборная России не смогла выиграть трофей, выиграв у Казахстана (6:2) и проиграв Белоруссии (4:5 Б).

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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Жамнов — о Кубке Первого канала: «Казахстанцы и белорусы усилились игроками из других клубов — не только из «Барыса» и «Динамо»»