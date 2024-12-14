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Сегодня, 17:36

Третьяк оценил перспективы хоккея 3x3 стать Олимпийским видом спорта

Алексей Михайлов
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о перспективах хоккея 3х3 стать Олимпийским видом спорта.

— Может ли хоккей 3х3 стать олимпийским видом спорта? Может. Сейчас еще НХЛ поддержит такое знамя. Но лично мне играть 3х3 было бы очень муторно и тяжело, потому что это постоянное движение, постоянные голы. Но чем хоккей и отличается от других видов спорта — в том же футболе 3-4 раза за игру бьют по воротам, чтобы голы забивались, чтобы были моменты. А хоккей 3х3 — это шквал атак и в ту, и в другую сторону. Люди приходят не смотреть 0:0, а хотят, чтобы были голы, моменты. Конечно, 3х3 — выигрышный вариант, но все потихонечку, по крупице. Я думаю, что он все-таки в будущем будет Олимпийским, — сказал Третьяк.

13 декабря команда «Россия 25» стала победителем турнира 3х3 на Кубке Первого канала. В финальном матче россияне обыграли сборную Белоруссии (4:2).

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Хоккей
КХЛ
Владислав Третьяк
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