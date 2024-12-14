Третьяк — о победе «России 25»: «С Белоруссией никогда легко не бывает»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу команды «Россия 25» над Белоруссией (4:3 ОТ) на Кубке Первого канала.

— С Белоруссией никогда легко не бывает. Прошлогодний турнир мы еле выиграли, позапрошлый вообще проиграли. Когда счет был 2:0, по игре в принципе все складывалось в нашу пользу.

Надо сказать болельщикам большое спасибо — все-таки 21400 зрителей пришли на наш матч. Очень приятно, что в Санкт-Петербурге любят хоккей.

Очень порадовал [Евгений] Кузнецов. Давно я его не видел. Действительно техничный игрок. Он сейчас сказал очень хорошие слова: «Ребята, дорожите каждой секундой пребывания в сборной. Я уже намного старше вас, но вы должны знать, что это большая честь — надевать майку сборной». Меня это прямо растрогало, — сказал Третьяк.

В первом матче турнира Россия обыграла команду звезд мира КХЛ со счетом 4:1, а Белоруссия победила Казахстан (3:1). В воскресенье, 15 декабря, россияне встретятся с казахстанской командой, белорусы — со сборной легионеров КХЛ.