Третьяк: «Хоккеистам очень важно выходить на лед и защищать честь России»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о важности выступления российских игроков за национальную сборную.

«Хоккеистам очень важно выходить на лед в свитере сборной и защищать честь России. Рад, что такой опыт удалось получить большому количеству молодых игроков — не только из «России 25», но и из команды «Звезды и ВХЛ». Надеюсь, что приглашение на Кубок Первого канала вдохновит ребят еще больше тренироваться и прогрессировать», — приводит слова Третьяка RT.

Сборная России стала победителем Кубка Первого канала, который проходил с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.