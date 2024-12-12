Третьяк заявил, что первый матч «России 25» на Кубке Первого канала смотрела половина страны

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал итоги матча между «Россией 25» и сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала (4:1).

— Красивый хоккей, полный стадион. Я думаю, что всем понравился настоящий праздник. Очень здорово, что мы имеем такую возможность — играть в прекрасном городе, где любят хоккей. Мы видели сегодня высочайшее мастерство, особенно нашей команды.

В первом периоде доминировали на площадке — только вратарь их выручал. Я как вратарь думаю, что ему не позавидуешь. Но игра была очень интересная, много хороших моментов. За это мы и любим хоккей — много моментов, игра вратарей, фантастическая игра полевых. Я думаю, что сегодня удалась и доставила всем удовольствие. Сегодня, наверное, полстраны нашей смотрело [игру].

Также глава ФХР оценил идею создания сборной мира КХЛ для участия в турнире. В команду вошли легионеры, выступающие в клубах лиги.

— Хорошая идея. Думаю, что эта команда еще покажет себя. Они собрали много хороших игроков, это что-то новое.

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.