В «Автомобилисте» сообщили, что Блэкер и Меркли готовы сыграть на Кубке Первого канала

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс заявил, что защитник Джесси Блэкер и нападающий Ник Меркли готовы принять участие в Кубке Первого канала в составе сборной легионеров мира КХЛ, если в клуб из Екатеринбурга поступит приглашение на игроков.

«Мы ожидаем, что на турнире могут сыграть Блэкер и Меркли. Если на них придет приглашение, то они примут в нем участие», — приводит слова Гросса ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В соревнованиях также примут участие команда «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана.