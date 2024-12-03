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Сегодня, 11:39

В «Автомобилисте» сообщили, что Блэкер и Меркли готовы сыграть на Кубке Первого канала

Диана Андрющенко
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Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс заявил, что защитник Джесси Блэкер и нападающий Ник Меркли готовы принять участие в Кубке Первого канала в составе сборной легионеров мира КХЛ, если в клуб из Екатеринбурга поступит приглашение на игроков.

«Мы ожидаем, что на турнире могут сыграть Блэкер и Меркли. Если на них придет приглашение, то они примут в нем участие», — приводит слова Гросса ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В соревнованиях также примут участие команда «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана.

Источник: ТАСС
Джесси Блэкер
Хоккей
ХК Автомобилист
Олег Гросс
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