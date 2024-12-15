В Белоруссии выразили недовольство судейством матча с «Россией 25» в Кубке Первого канала

Бывший руководитель Федерации хоккея Белоруссии, а ныне сенатор Дмитрий Басков считает, что судьи подарили победу «России 25» в матче с белорусами в Кубке Первого канала.

Игра команд прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась со счетом 4:3 ОТ в пользу российских хоккеистов. По ходу матча Белоруссия получила шесть малых штрафов, Россия — один.

«В первом периоде мы практически не давали сопернику играть в нашей зоне обороны, много атаковали. Судьи тоже постарались сделать праздник для зрителей. Играли бы при другом судействе, расклад был бы совсем другим, как и счет на табло», — цитирует Баскова пресс-служба ФХРБ.

«Россия 25» набрала 4 очка за два матча и занимает первое место в таблице турнира. Белоруссия с 3 очками располагается на второй строчке.

В воскресенье, 15 декабря, россияне встретятся с казахстанской командой, белорусы — со сборной легионеров КХЛ.