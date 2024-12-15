Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок Первого канала. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 14:19

В Белоруссии выразили недовольство судейством матча с «Россией 25» в Кубке Первого канала

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший руководитель Федерации хоккея Белоруссии, а ныне сенатор Дмитрий Басков считает, что судьи подарили победу «России 25» в матче с белорусами в Кубке Первого канала.

Игра команд прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась со счетом 4:3 ОТ в пользу российских хоккеистов. По ходу матча Белоруссия получила шесть малых штрафов, Россия — один.

«В первом периоде мы практически не давали сопернику играть в нашей зоне обороны, много атаковали. Судьи тоже постарались сделать праздник для зрителей. Играли бы при другом судействе, расклад был бы совсем другим, как и счет на табло», — цитирует Баскова пресс-служба ФХРБ.

Нападающий &laquo;России 25&raquo; Илья Сафонов у&nbsp;ворот сборной Белоруссии (4:3 ОТ). Россия с огромным трудом вырвала победу у Белоруссии. Команда Квартальнова шокировала наших тремя голами за минуту

«Россия 25» набрала 4 очка за два матча и занимает первое место в таблице турнира. Белоруссия с 3 очками располагается на второй строчке.

В воскресенье, 15 декабря, россияне встретятся с казахстанской командой, белорусы — со сборной легионеров КХЛ.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Читайте также
Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Шлеменко после победы над Токовым обратился к Федору Емельяненко
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
В МИДе предрекли наказание виновным в гибели российских журналистов
Сегодня
Вчера
Неделя