В ЦСКА заявили, что готовы отпустить легионеров на Кубок Первого канала

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал предстоящее выступление «Сборной мира КХЛ» на Кубке Первого канала.

Ранее стало известно, что одним из участников турнира станет команда, составленная из легионеров, выступающих в клубах FONBET чемпионата КХЛ.

— Сборная легионеров на Кубке Первого канала? Мы получили документ из лиги о приглашении нескольких наших легионеров. Клуб готов отдать. Готовы ли игроки? Это второй вопрос, об этом говорить преждевременно, — сказал Есмантович.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем также примут участие сборная России (под брендом «Россия 25») и национальные команды Белоруссии и Казахстана.