В ЦСКА заявили, что готовы отпустить легионеров на Кубок Первого канала

Сегодня, 14:25
Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал предстоящее выступление «Сборной мира КХЛ» на Кубке Первого канала.
Ранее стало известно, что одним из участников турнира станет команда, составленная из легионеров, выступающих в клубах FONBET чемпионата КХЛ.
— Сборная легионеров на Кубке Первого канала? Мы получили документ из лиги о приглашении нескольких наших легионеров. Клуб готов отдать. Готовы ли игроки? Это второй вопрос, об этом говорить преждевременно, — сказал Есмантович.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем также примут участие сборная России (под брендом «Россия 25») и национальные команды Белоруссии и Казахстана.