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Кубок Первого канала

Сегодня, 14:25

В ЦСКА заявили, что готовы отпустить легионеров на Кубок Первого канала

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал предстоящее выступление «Сборной мира КХЛ» на Кубке Первого канала.

Ранее стало известно, что одним из участников турнира станет команда, составленная из легионеров, выступающих в клубах FONBET чемпионата КХЛ.

— Сборная легионеров на Кубке Первого канала? Мы получили документ из лиги о приглашении нескольких наших легионеров. Клуб готов отдать. Готовы ли игроки? Это второй вопрос, об этом говорить преждевременно, — сказал Есмантович.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем также примут участие сборная России (под брендом «Россия 25») и национальные команды Белоруссии и Казахстана.

КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович

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