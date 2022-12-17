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Кубок Первого канала

17 декабря, 18:35

Каменский: «Сборная России в матче с Казахстаном показала тот хоккей, на который мы рассчитывали»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал победу сборной России над Казахстаном (6:2) в матче Кубка Первого канала.

«Я думаю, что матч всем понравился. У сборной России не было много практики, поэтому начали они встречу не лучшим образом, но быстро пришли в себя, вспомнили, что с любыми командами нужно играть в полную силу. Ребята показали тот хоккей, на который рассчитывали. У них был настрой», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Следующий матч на турнире сборная России проведет 18 декабря против Белоруссии, начало — 14.30 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskiy-v-matche-s-kazakhstanom-sbornaya-rossii-pokazala-tot-khokkey-na-kotoryy-rasschityvali-1441483/
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
Валерий Каменский
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