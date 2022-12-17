Каменский: «Сборная России в матче с Казахстаном показала тот хоккей, на который мы рассчитывали»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал победу сборной России над Казахстаном (6:2) в матче Кубка Первого канала.

«Я думаю, что матч всем понравился. У сборной России не было много практики, поэтому начали они встречу не лучшим образом, но быстро пришли в себя, вспомнили, что с любыми командами нужно играть в полную силу. Ребята показали тот хоккей, на который рассчитывали. У них был настрой», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Следующий матч на турнире сборная России проведет 18 декабря против Белоруссии, начало — 14.30 мск.