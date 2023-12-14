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Кубок Первого канала

Сегодня, 21:33

Воеводин подвел итоги матча «Звезды и ВХЛ» против команды Россия 25

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Звезды и ВХЛ» Николай Воеводин прокомментировал игру в стартовом матче с командой Россия 25 (2:5) на Кубке Первого канала.

— Ребята отдавались, играли до последнего. Верили, что можно переломить. Были моменты, чтобы еще забросить. Мы старались и хотели показать достойную игру. Думаю, нам это удалось.

— Обилие шайб в третьем периоде?

— Возможно чуть расслабились. Понятно, что в начале и конце периода нельзя пропускать. Где-то усложнили себе этим.

— Замена Назарова на Мурашова, чтобы не убивать психику?

— Он здорово держал нас первые два периода, в потом простил. Нужно было всколыхнуть команду.

— Насколько довольны действиями ребят, насколько удалось сплавить ребята?

— Они вышли одной командой. У нас было всего две тренировки, чтобы прийти к общему знаменателю. Считаю, они достойно выглядели. Не скажу, что не доволен качеством игры.

— Два периода играли хорошо, провалили старт третьего периода?

— Не было бы такой расслабленности в начале третьего периода, более нервная была бы игра.

— Как смотрелись игроки ВХЛ на фоне игроков КХЛ?

— Рано делать выводы, потому что есть хорошие ребята, показали себя неплохо, хотя играют в ВХЛ.

— Как оцените игру Грицюка, он недавно вышел после болезни?

— Грицюк мастер. Он показал свой уровень, сыграл на достойном уровне. Будет добавлять, через эти игры придаст уверенности нашей команде и к концу турнира сыграет еще лучше.

— Степанова можно назвать основным лидером?

— Наверное. Мотористый пацан, активный, быстрый. Возможно!

Сборная России по хоккею
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