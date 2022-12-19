Защитник сборной Белоруссии Готовец оценил выступление команды на Кубке Первого канала

Защитник сборной Белоруссии Кирилл Готовец после победы над сборной России (5:4 Б) на Кубке Первого канала подвел итоги встречи.

— Было ощущение, что станете первыми в итоге?

— Конечно, было большое желание победить как в каждом матче, так и на турнире в целом. Думаю, за счет этой веры, удача нам и улыбнулась. Все сработали как единое целое, играли на команду. Также отмечу четкое выполнение игрового задания, которое дал нам тренерский штаб.

— Как удалось обыграть столь сильную сборную России?

— Вновь здорово сработало наше большинство, и, наверное, огромное желание победить такую сборную, которая является одной из лучших команд мира. И на этом турнире у них был вовсе не экспериментальный состав, а были собраны лучшие игроки КХЛ. Поэтому все мы очень хотели обыграть их и все работали на эту победу. И еще раз отмечу игру Алексея Колосова, который выручил нас во многих моментах, скажем так. И это придало нам такую уверенность.

— Как вам Кубок Первого канала в целом? Что понравилось и удивило?

— Турнир этот, конечно, такой исторический. Очень почетно и престижно было в нем участвовать. Организация была на высоте, как и все остальное, зрительский интерес, тут даже сложно что-то отдельное выделить. Общее впечатление осталось хорошим, и, конечно, порадовало, что мы заняли первое место на столь значимом турнире. И можно сказать, вписали себя в историю, — сказал Готовец Metaratings.ru.