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Кубок Первого канала

Сегодня, 12:15

Жамнов ответил на вопрос, считает ли поражение от Белоруссии тренерским

Михаил Скрыль
Корреспондент
Тренеры Сергей Гончар, Алексей Кудашов, Алексей Жамнов, Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от Белоруссии на Кубке Первого канала.

— Вы говорили, что на Кубке Первого канала игроки познакомились с вашими требованиями в сборной. В чем они заключаются?

— Это тактические нюансы по выполнению игрового задания. В каждом клубе играют по разным схемам. Перед началом турнира игрокам выдали брошюру, показывали видеоматериал. Тем, кто прошел с нами прошлый Кубок Первого канала и Олимпиаду, это было знакомо. Для кого-то это новый материал. Наши требования касались тактических схем и игры, которую мы хотим видеть от сборной.

— Получилось так, что ваши идеи и требования не позволили обыграть белорусов. Которые играли от простоты, положились на вратаря. Можно назвать поражение тренерским?

— Тренер выводит команду на матч. Мы думали, что с молодыми игроками, которые попали в состав, сможем победить, и запаса их мастерства для этого хватит. Наверное, не хватило мотивации, хотя на уровне сборной говорить об этом странно. Плюс детские ошибки привели к поражению.

Тренеры сборной России Алексей Кудашов, Сергей Гончар, Алексей Жамнов и&nbsp;Сергей Федоров. «В поражении сборной виноваты мы все». Главный тренер Жамнов — о работе на КПК и жизни в изоляции

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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