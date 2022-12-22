Жамнов прокомментировал свое возможное назначение на пост тренера в «Ак Барсе»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на информацию «СЭ» о том, что может продолжить работу в «Ак Барсе».

«Нет, я не подтверждаю, что буду работать в «Ак Барсе», — приводит слова Жамнова Sport24.

На данный момент 52-летний специалист занимает пост главного тренера сборной России. Жамнов возглавляет национальную команду с сентября 2021 года. В начале декабря Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса». Исполняющим обязанности главного тренера на данный момент является Юрий Бабенко.

Ранее, 21 декабря, тренерский совет ФХР признал неудовлетворительной работу Жамнова и его штаба на Кубке Первого канала.