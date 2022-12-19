Главный тренер сборной живет в параллельном мире. Жамнов проиграл белорусам, но рассуждает об Олимпиаде-2026

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Сборная России не могла выиграть даже самый слабый по подбору Кубок Первого канала, уступив в решающим матче по буллитам белорусам. То есть даже не выполнили задачу-минимум. Ради чего все это было? Хоккеисты уехали домой с плохим настроением, их лишили выходных, а впереди насыщенный календарь КХЛ. Зарплату платят в клубах и новый контракт предлагают именно команды, а не сборная. Непонятно, о чем говорит и главный тренер Алексей Жамнов на пресс-конференциях. Например, тренер совершенно серьезно говорит о том, что выступление команды в Москве — это «сборы с прицелом на Олимпиаду».

Это как понимать? У нас любой человек, оказавшийся на посту главного тренера сборной, словно попадает в параллельный мир. Сборная России с Алексеем Жамновым (равно и с другим тренером) не является командой, где вдруг люди начинают по-особому играть. Более того, глядя на работу штаба национальной команды, понимаешь, что там даже действуют хуже, чем во многих клубах. Идей нет, системы не существует, тактика отсутствует. Да и не может быть никакого «прицела на Олимпиаду». За три года до нее абсолютно бессмысленно проверять игроков. Так в спорте давно уже никто не работает. Существует только один принцип при выборе кандидатов, который используется во всем мире. Он простой — на турнир отправляются сильнейшие на данный момент.

Разве Жамнов знает, кто будет лучшим в 2026 году? Он уверен, что НХЛ не отпустит хоккеистов? В каком игроке мы уверены настолько, что можем дать гарантию, что за четыре года он будет лишь прогрессировать? И про плей-офф в КХЛ однозначно не скажем, а он через два месяца. Жамнов все говорит про некие «особые требования», которые нужны для сборной. Но и это удивительный подход. Жамнов прилетел с другой планеты, он как-то иначе видит хоккей, чем остальные? Если эти «требования» приводят к поражению от команды Белоруссии, то все делалось зря. Не надо было проводить турнир национальных команд. А если и проводить, то без громких заявлений.

Список отказов

«Трактор» отказался от защитника Адама Альмквиста, поместив его в список отказов. То, что это кадровая ошибка, было понятно сразу, учитывая, какой хоккеист требовался клубу. Искали же атакующего игрока, который способен помочь в большинстве, обладающий навыками форварда. Пытались найти замену Нику Бэйлену. И скаутский отдел, и генеральный директор клуба предлагали различные варианты из возможных. В списке, который давали главному тренеру, были другие фамилии. Но система принятия решений в уральском клубе порочна по своей сути. Окончательный выбор делает только главный тренер и никто с ним не может спорить, если он принял решение. Анвар Гатиятулин выбрал Адама, отказавшись от других. Хотя почему именно он взял этого игрока, не объяснит никто.

Последний сезон Альмквист проводил в Минске, забросив всего три шайбы. Да, было 23 передачи, но, никто никогда не считал Адама защитником атакующего плана. Просто в тот сезон Крейг Вудкрофт держал на льду Адама и Лукаса Бенгтссона постоянно, не обращая внимания на их ошибки. Выбора не было. Сапего еще не стал таким, как сейчас. Линдхольм и Крейчик проводили плохие сезоны, а Коробов и Шинкевич играли на своем уровне. Но все-таки Гатиятулин взял этого игрока, хотя ему советовали совсем других людей. Мог бы, кстати, переступить через себя и вернуть Ника Бэйлена. И руководство договорилось с ним по деньгам, и хоккеист с белорусским паспортом был готов приехать, но тренер «Трактора» зарубил сделку, вспомнив какие-то старые обиды. Взял Альмквиста, которому придется платить за расторжение. Да и деньги тут не играют роли. Челябинцы последние в турнирной таблице, надо выбираться, а тренер совершает такие ошибки.

Расставание

Никита Сошников и Даниил Журавлев наконец попали на драфт отказов с досрочным расторжением контракта. Это значит, что в самое ближайшее время они будут освобождены от обязательств перед «Айлендерс» и «Колорадо», соответственно. Оба должны найти новые команды, причем, не в Северной Америке. По Никите Сошникову мы уже говорили неоднократно. Коротко повторим: его отъезд за океан не был связан со спортом. И странно, что он вообще возвращается. Даниил же, честно говоря, разочаровал. Да, он сейчас поедет в «Ак Барс», будет получать приличную зарплату и играть дома, но никто и никогда не поймет его попытку поиграть за океаном. Журавлев понимал, куда едет. Судя по его интервью, прекрасно осознавал, что в нынешнем «Колорадо» ему будет весьма непросто пробиться в состав. Но в интервью был уверен в себе. Говорил, что собирается доказать руководству свою полезность через матчи в АХЛ. Будет ждать и стараться.

Самое удивительное, что Даниил отправился домой в тот момент, когда у него были высокие шансы оказаться в первой команде, так как у «Лавин» очень много травмированных. Дождемся его полноценного комментария, но слухи пока разные. По одной из версий, супруге Журавлева не понравилось в «Колорадо». По другой, сам хоккеист осознал, что вообще не приспособлен к североамериканскому стилю. Да это было видно по матчам в АХЛ. Даниил играл откровенно плохо. И если бы не высокий выбор драфта, новый контракт, то его давно бы отправили в ист-кост, по крайней мере, посадили бы на трибуну. Сомневаюсь, что Журавлев очень уж сильно поможет «Ак Барсу».

А Сошников точно не усилит атаку любого клуба КХЛ. Никита даже в состав «Бриджпорта» не попадал по спортивному принципу.