Брежнев вызвал звезд сборной СССР прямо во время матча. Это было незадолго до его смерти

15 декабря в Москве стартует традиционный московский турнир Кубок Первого канала. Вспоминаем яркие события «Приза «Известий», Кубка «Балтики», Кубка Первого канала. Вторая серия — про 1980-е.

«Золотая клюшка»

Организатор «Приза «Известий» Борис Федосов при поддержке Федерации хоккея СССР и члена Совета ИИХФ Андрея Старовойтова учредил приз для лучшего игрока Европы по итогам сезона — с тем, чтобы вручать «Золотую клюшку» во время турнира. Определять лауреата должны были журналисты и специалисты. Впервые голосование прошло на ЧМ-79 в Москве с участием 558 респондентов из 27 стран. За первое место начислялись три очка, за второе — два, за третье — одно. Победил за явным преимуществом Борис Михайлов, набрав 435 (120, 27, 21) баллов.

На «Призе «Известий» — 79 президент ИИХФ Гюнтер Собецки торжественно вручил Михайлову клюшку, изготовленную в горьковском объединении «Хохломская роспись». Никто тогда и подумать не мог, что это прощальный домашний турнир для капитана сборной СССР. Спустя год зампред Спорткомитета Валентин Сыч прямо в Лужниках за бутылкой коньяка уговорил Михайлова завершить карьеру. Борис Петрович уехал в Ленинград и возглавил СКА.

А «Золотую клюшку» вручили Сергею Макарову. Потом трижды подряд лучшим хоккеистом Европы называли Владислава Третьяка, и приз пришлось модифицировать — с учетом амплуа лауреата.

Почетным гостем «Приза «Известий» — 82 стал президент Хуан-Антонио Самаранч. До 1980 года он работал послом Испании в СССР и пристрастился к хоккею и балету «Жизель» в постановке Большого театра. Во время московской Олимпиады-80 его избрали на высший пост мирового спорта.

В 1985-м «Золотой клюшки» удостоился вратарь сборной Чехословакии Иржи Кралик, остановивший «Красную машину» на ЧМ в Праге. Через год приз вручили перед матчем с ЧССР Сергею Макарову. Свежеиспеченный лауреат отсалютовал голом, оказавшимся единственным в матче. Хозяева, в год 40-летия отечественного хоккея неожиданно уступив финнам, все-таки выиграли турнир.

Как Третьяк в перерыве к Брежневу ходил

Генсек ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев слыл заядлым хоккейным болельщиком. Он часто приезжал во Дворец спорта «Лужники». Там для него установили гигантский японский проектор, и главный болельщик страны мог оставаться в комнате отдыха и из нее следить за игрой.

В сентябре 1981 года «Красная машина» выиграла Кубок Канады, разгромив в финале «Кленовых листьев» — 8:1. На «Призе «Известий» в декабре на лед вышли 20 триумфаторов Монреаля.

16 декабря хозяева встречались с неуступчивыми финнами. Только на последней минуте второго периода Сергей Светлов вывел наших вперед — 2:1. В перерыве в раздевалку советской команды вбежал гонец от главы Спорткомитета Сергея Павлова и пригласил ее лидеров подняться в правительственную ложу к Брежневу. Пришлось идти капитану сборной Валерию Васильеву, Сергею Макарову и Третьяку (не снимая вратарских щитков).

— Что ж вы канадцев обыгрываете, а с финнами не можете справиться? — встретил игроков вопросом Леонид Ильич.

Ему подарили клюшку с автографами, пообещали выиграть и вернулись в раздевалку. Перерыв затянулся минут на сорок. Наши сдержали слово и победили — 3:2. Для Брежнева это был последний «Приз «Известий» — 10 ноября 1982 года Леонида Ильича не стало.

Прощальный матч Третьяка, Мальцева и Васильева не показало ТВ

На «Призе «Известий» повелось провожать из большого хоккея прославленных чемпионов: им дарили цветы, под овации переполненных трибун игроки на плечах увозили ветеранов с площадки. В 1984 году впервые решили провести прощальный матч в честь завершивших карьеру Владислава Третьяка, Валерия Васильева и Александра Мальцева. На следующий день после завершения турнира, 22 декабря, на лед Дворца спорта в Лужниках вышли сборные СССР и Европы, которую сформировали из участников «Приза «Известий». Гостей возглавил известный чехословацкий специалист Владимир Костка.

Герои вечера сыграли десять первых минут, после чего Третьяка заменил Владимир Мышкин, который после второго перерыва уступил ворота Сергею Мыльникову. Васильев вышел в паре с Василием Первухиным, Мальцев — на левом фланге в тройке с Анатолием Семеновым и Сергеем Светловым. Последний открыл счет на второй минуте с передачи Мальцева и Васильева. Третьяк оставил ворота в неприкосновенности, после чего признался, что это было нелегко: «Голова мастера, а ноги перворазрядника».

Уступая 0:3, европейцы сравняли счет, но потом пропустили еще четыре шайбы — 3:7. Матч прошел корректно, у наших штрафной бокс посетил только Игорь Ларионов, у гостей — Иржи Либа и Кристиан Руутту.

Все прошло на редкость душевно и трогательно. Только вот увидели исторический матч лишь счастливчики, доставшие билеты в Лужники. ТВ игру не транслировало, как и решающую встречу за победу на турнире СССР — Чехословакия (5:0). 20 декабря скончался министр обороны, член Политбюро ЦК КПСС Дмитрий Федорович Устинов. В стране объявили трехдневный траур со всеми вытекающими «прелестями». Так что на голубых экранах вместо хоккея можно было посмотреть черно-белую ленту «Броненосец «Потемкин» или «Ленин в Октябре».

Сенсационная победа Канады

В 1987 году «Золотую клюшку» заслужил Владимир Крутов, доминировавший в сезоне-1986/87. А в «Призе «Известий» впервые приняли участие шесть команд — к квартету европейских грандов добавились сборные Западной Германии и Канады. «Кленовые» под руководством знакомого нашим болельщикам Дэйва Кинга готовились к Олимпиаде-88 в Калгари и мечтали повторить звездно-полосатое «Чудо на льду» Лейк-Плэсида-80.

Впервые второй ареной декабрьского турнира (первой был ДС в Лужниках) стал СК «Олимпийский». Там коробку смонтировали далеко от центральной трибуны, и зрителям не было видно полплощадки у ближнего борта.

Наши сначала довольствовались ничьей 3:3 с финнами, а 19 декабря, в субботу, не удержали перевес 2:0 в матче с Канадой и уступили 2:3. Неудачно сыграл вратарь из Риги Виталий Самойлов.

На следующий день во встрече с Чехословакией «Красная машина» показала волю к победе и не только ликвидировала фору 0:3, но и победила 5:3 во многом благодаря дублю Крутова. Этот камбэк вернул уверенность подопечным Виктора Тихонова в преддверии Олимпиады.

Но турнир сенсационно выиграли канадцы. На родине хоккея очень гордились этим успехом, и перед Калгари во всех выставочных матчах олимпийскую сборную Канады представляли как победительницу «Приза «Известий». В одном из них, уже за океаном, она еще раз обыграла советскую команду, и тоже 3:2. Но в Калгари «Красная машина» взяла убедительный реванш — 5:0, оставив хозяев Олимпиады за пьедесталом.

Оставшиеся до конца 1980-х три турнира выиграла сборная СССР. В 1991-м «Приз «Известий» не проводился из-за отсутствия финансирования. А в конце декабря распался Советский Союз.

Очередной Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» с 15 по 18 декабря. Сборная России сыграет два матча — 17 декабря в 14.30 против Казахстана и 18 декабря в 14.30 против Белоруссии.