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Кубок Первого канала

Сегодня, 21:30

Сборная — основа российского хоккея. В любом виде и на любом турнире

Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Никита Нестеров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала в Москве.

Изучение состава сборной России на Кубок Первого канала сопровождается явным оттенком грусти. Дело не в наличии или отсутствии конкретного хоккеиста, хотя приглашение самых узнаваемых персон КХЛ Александра Радулова и Никиты Гусева в медийном плане добавило бы турниру плюсов. За много лет аудитория привыкла, что главной интригой является противостояние «наших» и «не наших». Это хорошие рейтинги, интерес спонсоров, яркое зрелище, громкий резонанс. Даже с учетом того, что не все сильнейшие игроки, выступающие в Европе, доезжали до Москвы. При всем уважении к дружественным белорусам и казахстанцам раскрутить матчи с ними до крутого уровня невероятно сложно.

Отказ от участия в турнире второй — не по статусу, а по порядку — сборной России, в которую вошли бы игроки не старше 25 лет, стал, как утверждают, политическим решением. Но совсем недальновидным.

Нельзя согласиться с теми, кто обосновывал эту точку зрения и доносил ее на самые верхи. В советское время, откуда родом нынешние функционеры, на «Призе «Известий» на определенном этапе выступали две отечественные сборные — СССР-1 и СССР-2, позднее Россия-1 и Россия-2. Не помню, чтобы это кого-то смущало.

Хоккеисты сборной России. Стало известно расписание матчей Кубка Первого канала по хоккею

Сейчас в условиях санкций нельзя пригласить ни канадцев, ни европейцев, как раньше. У хоккейной России не остается реалистичных вариантов поддерживать интригу. Молодежь, которой еще надо доказывать свое право на место под солнцем, против взрослых — это все-таки вывеска. Достаточно вспомнить симпатичную команду Северной Америки, состоявшую из восходящих звезд, на Кубке мира-2016. Прямо сейчас в России нет собственных Макдэвидов и Мэттьюсов, но и Кросби с Бержеронами тоже. Именно молодые игроки, еще не наевшиеся деньгами, титулами и вниманием СМИ, за счет своих энергии и желания способны сделать даже из второсортного по статусу турнира вполне привлекательную вывеску. Жаль, что это не все понимают среди тех, кто принимает решения.

Мнение о том, что Кубок Первого канала в нынешних условиях лучше не проводить, тоже доводилось слышать. Это не просто заблуждение, а стратегическая ошибка. Национальная сборная всегда была основой для продвижения и развития хоккейной индустрии. В последние годы даже молодежь и юниоры привлекали приличный интерес. Рейтинги не могут врать. Убить проект легко. Возродить — в разы сложнее, поэтому к предстоящему турниру нельзя относиться как к нелюбимому ребенку. Рано или поздно возвращение на международную арену все равно состоится. К этому надо быть максимально готовыми.

Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Жамнов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

К выбору Алексея Жамнова и его штаба сложно придраться, если заглядывать в будущее. В команду опытных игроков вызвано немного — без них не обойтись. Но в целом состав больших вопросов не вызывает. Все, кто здорово проявляет себя в чемпионате КХЛ, получили приглашения. Есть оба вратарских открытия сезона — Серебряков и Дорожко. Есть отлично заигравший в «Динамо» силовик Джиошвили. Есть прогрессирующий защитник «Спартака» Савиков. На мой личный вкус, не лишними были бы Григоренко и Слепышев, но заявка не резиновая. Остается только надеяться, что сборная сыграет в яркой, раскованной манере, как это делают лучшие команды лиги. Тягомотный хоккей, который был в исполнении россиян на Олимпиаде, в отсутствие больших задач должен быть запрещен на любом уровне.

Александр Радулов
Хоккей
Алексей Жамнов
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