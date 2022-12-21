Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер

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Внезапный вотум недоверия Алексею Жамнову стал полным шоком. Оказывается, внутри отечественного хоккея вовсю бурлит жизнь, а тренерский совет не просто сборище доживающих свой век ветеранов. Этот орган, возрожденный в мае нынешнего года, способен принимать радикальные решения. Одновременно напрочь разбито мнение о том, что обстановка вокруг сборной России в условиях почти полной международной изоляции сравнима с затхлым болотом.
Традиционный Кубок Первого канала многими воспринимался как проходное событие, учитывая уровень соперников. Иногда складывалось впечатление, что и тренерский штаб национальной команды видел свою работу как факультатив с хорошей зарплатой. Приехали, душевно пообщались, слегка потренировались, провели пару матчей и быстро разбежались по своим делам. Теперь выясняется, что бравурные речи больших чиновников перед турниром не были лишь красивой декорацией. Все серьезно, как и должно быть.
Ранее суровая полиция в отношении Жамнова могла бы свидетельствовать о продолжении подковерной борьбы в хоккейных кругах. Однако смысл биться за трон, не имея реальных шансов получить больше власти, полностью отсутствует. До тех пор пока для сборной России закрыто участие в значимых турнирах, контроль над ней не дает весомых дивидендов. Можно ли, например, во всеуслышание гордиться победой над Казахстаном? Тогда как о неудаче с белорусами все будут помнить целый год — как минимум до следующего турнира в Москве.
Состав тренерского совета достаточно разномастный. Нельзя утверждать, что его участники принадлежат к определенному клану и тесно связаны. Попробуй поруководить такими легендами, как Майоров и Михайлов, у которых всегда есть собственное мнение по любому вопросу. В этой связи попробуем отталкиваться от чисто спортивных результатов и не искать в принятом решении происки каких-то врагов.
Кубок Первого канала стал главным и единственным турниром в сезоне для сборной России. Других критериев оценки работы тренерского штаба нет в природе. Любые разговоры о подготовке к Олимпиаде-2026 воспринимаются с недоумением. К этому времени может измениться абсолютно все. На прошлой неделе в Москве КПК завершился очень грустно. И если тренеры почему-то отнеслись к турниру с прохладцей, то в этом только их вина.
Раньше на такие матчи чаще всего смотрели спокойно: идут проверка, подготовка, эксперименты и так далее. Но сейчас, когда Россия осталась без крупных соревнований, перед своими зрителями почти в сильнейшем составе у не самого сложного соперника надо было обязательно выигрывать. Жамнов за год работы трижды упустил первое место — два раза на КПК и один на Олимпиаде, где сборная России выступала особенно уныло. Основания для предъявления ему черной метки у тренерского совета имелись весомые даже без глубокого погружения в игровые детали.
Дело здесь и в результатах, и в общей концепции. В национальной команде Алексей Юрьевич оказался волей случая, не имея за душой серьезных заслуг в профессии. Это было больше похоже на рискованную ставку в казино, чем на взвешенный расчет. Когда Жамнов трудился в «Спартаке», то из кресла менеджера на скамейку спускался против своей воли. Тогда надо было спасать положение. Задатки у него хорошие, но в национальную команду надо приходить состоявшимся специалистом с достижениями.
Работа главного тренера — это постоянная нервотрепка, к которой далеко не каждый захочет даже прикасаться. Не знаю, что случилось с Жамновым за последнее время. Он по ходу КПК заявил о готовности поработать в клубе в случае хорошего предложения. Это было бы очень интересно, вспоминая Игоря Ларионова, который сначала провалился с молодежной сборной, зато теперь о его классной работе в «Торпедо» с восхищением отзываются все. Никто не огорчится, если Жамнову удастся стать успешным специалистом на клубном уровне.
Однако у Профессора с самого начала имелись свои стиль и видение. Пусть они даже были спорными. Зато очень привлекательными. Сказать то же самое про Алексея Жамнова и его соратников сложно. На Олимпиаде сборная России играла в самой скучной манере на свете и мучилась в каждом матче. Было бы золото, с этим можно смириться, как в Пхенчхане-2018 при Олеге Знарке. Но раз нет результата, то и в оправдание сказать нечего. Это непреложный факт. Хотя в душе согласиться с жесткой позицией тренерского совета не так и просто.
Логичный вопрос о том, чего ждать дальше, прямо сейчас не самый острый. Спешить некуда. Однако новый штаб, кто бы в него ни входил, больше не имеет права говорить лозунгами и заниматься только популизмом. Подробная программа того, как сборной России жить во временной изоляции, должна стать обязательным пунктом. От этого и надо отталкиваться при выборе возможного преемника для Жамнова.