Кузнецов и другие звезды. Каким будет состав сборной на представительном турнире

Кубок Первого канала в этом году имеет дополнительную интригу.

Доминирование игроков СКА в составе сборной России постоянно вызывало вопросы, но предстоящий Кубок Первого канала — не тот случай, когда стоит подчеркивать чрезмерную пристрастность тренерского штаба при определении кандидатов. В идеальном мире окончательный состав был бы другим. Однако в условиях международной изоляции, окончания которой пока не видно, внутри лиги к таким событиям относятся более снисходительно и без привычного пиетета.

Фото ФХР, Telegram

Прекрасно знаю, что некоторые клубы совершенно не горели желанием отпускать своих игроков в национальную команду. И у такого подхода, наверное, тоже есть своя логика. Насыщенный календарь КХЛ выматывает силы, и передышка нужна даже железным людям. С этим связана и закономерная ставка на молодых игроков — средний возраст команды составит 24,5 года. Они быстрее восстанавливаются и лучше справляются с нагрузками. Предстоящий турнир — не дружеский междусобойчик и легкая прогулка, вспомните, какие страсти на нем кипели год назад.

На Кубок Первого канала отправятся только те, кто действительно этого очень хочет. Отсюда и большое представительство игроков СКА. Они на все согласны, и лететь им через полстраны не надо. Приглашение опытных Кузнецова, Григоренко и Плотникова тоже вполне объяснимо. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге на самой вместительной хоккейной арене в мире, поэтому местная публика с большей охотой пойдет на тех, кто ближе ее сердцу. С точки зрения рекламы и продвижения это тоже правильный шаг, учитывающий интересы спонсоров. Яркие и узнаваемые персоны на билбордах им необходимы.

Роман Ротенберг. Фото Федор Успенский, «СЭ»

В составе сборной России помимо представителей СКА тоже хватает ярких игроков, которые отлично выступают в КХЛ в чемпионате. Вратарь «Лады» Подъяпольский творит чудеса в каждом матче. Любимец Челябинска Шабанов со второй попытки попробует убедить главного тренера Романа Ротенберга, что дорос до международного уровня. Шикарная тройка из ЦСКА — Абрамов, Соркин, Полтапов — очень заметна. Она сильно помогла своей команде пройти с минимальными потерями через кризис первых месяцев. На турнире в Санкт-Петербурге будет за кем последить.

Даже с учетом вышеперечисленных обстоятельств несколько смущает общее количество приглашенных хоккеистов. Российская команда проведет на Кубке Первого канала всего три матча, поэтому вызов сразу 4 вратарей, 11 защитников и 18 нападающих выглядит перебором. Вероятно, на этот вопрос лучше и во всех подробностях ответит руководство сборной. Если такой подход поможет обыграть всех соперников с крупным счетом и пошуметь как следует в медийном пространстве, значит, он оправдает себя. Но в настоящий момент в этом нельзя быть уверенным на все сто процентов. Следовательно, у турнира есть еще одна интрига.