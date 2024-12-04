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Кубок Первого канала

Сегодня, 17:45

Кузнецов и другие звезды. Каким будет состав сборной на представительном турнире

Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Михаил Зислис
Обозреватель
Евгений Кузнецов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Фото ФХР, Telegram
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Кубок Первого канала в этом году имеет дополнительную интригу.

Доминирование игроков СКА в составе сборной России постоянно вызывало вопросы, но предстоящий Кубок Первого канала — не тот случай, когда стоит подчеркивать чрезмерную пристрастность тренерского штаба при определении кандидатов. В идеальном мире окончательный состав был бы другим. Однако в условиях международной изоляции, окончания которой пока не видно, внутри лиги к таким событиям относятся более снисходительно и без привычного пиетета.

Фото ФХР, Telegram

Прекрасно знаю, что некоторые клубы совершенно не горели желанием отпускать своих игроков в национальную команду. И у такого подхода, наверное, тоже есть своя логика. Насыщенный календарь КХЛ выматывает силы, и передышка нужна даже железным людям. С этим связана и закономерная ставка на молодых игроков — средний возраст команды составит 24,5 года. Они быстрее восстанавливаются и лучше справляются с нагрузками. Предстоящий турнир — не дружеский междусобойчик и легкая прогулка, вспомните, какие страсти на нем кипели год назад.

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На Кубок Первого канала отправятся только те, кто действительно этого очень хочет. Отсюда и большое представительство игроков СКА. Они на все согласны, и лететь им через полстраны не надо. Приглашение опытных Кузнецова, Григоренко и Плотникова тоже вполне объяснимо. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге на самой вместительной хоккейной арене в мире, поэтому местная публика с большей охотой пойдет на тех, кто ближе ее сердцу. С точки зрения рекламы и продвижения это тоже правильный шаг, учитывающий интересы спонсоров. Яркие и узнаваемые персоны на билбордах им необходимы.

Роман Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В составе сборной России помимо представителей СКА тоже хватает ярких игроков, которые отлично выступают в КХЛ в чемпионате. Вратарь «Лады» Подъяпольский творит чудеса в каждом матче. Любимец Челябинска Шабанов со второй попытки попробует убедить главного тренера Романа Ротенберга, что дорос до международного уровня. Шикарная тройка из ЦСКА — Абрамов, Соркин, Полтапов — очень заметна. Она сильно помогла своей команде пройти с минимальными потерями через кризис первых месяцев. На турнире в Санкт-Петербурге будет за кем последить.

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Даже с учетом вышеперечисленных обстоятельств несколько смущает общее количество приглашенных хоккеистов. Российская команда проведет на Кубке Первого канала всего три матча, поэтому вызов сразу 4 вратарей, 11 защитников и 18 нападающих выглядит перебором. Вероятно, на этот вопрос лучше и во всех подробностях ответит руководство сборной. Если такой подход поможет обыграть всех соперников с крупным счетом и пошуметь как следует в медийном пространстве, значит, он оправдает себя. Но в настоящий момент в этом нельзя быть уверенным на все сто процентов. Следовательно, у турнира есть еще одна интрига.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
Сборная России по хоккею
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