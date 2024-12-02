Интервью «СЭ» дал легендарный канадский тренер, который возглавит сборную мира КХЛ на турнире в Санкт-Петербурге.

Предстоящий Кубок Первого канала будет иметь любопытный формат. Помимо сборных России, Белоруссии и Казахстана в нем примет участие так называемая сборная мира КХЛ — команда, составленная из легионеров, выступающих в нашем чемпионате. «СЭ» уже поговорил с ассистентом главного тренера этой команды — Майком Пелино.

И теперь дошло дело и до главного — легендарного Железного Майка.

Первым пригласил Илья Воробьев

— Какой была реакция, когда вам сделали предложение?

— Первым меня набрал Илья Воробьев и спросил, что я и Майк Пелино думаем по этому поводу. Нам идея сразу очень понравилась. Мы дали согласие, а уже потом на связь вышли люди из КХЛ. Со мной созвонился вице-президент лиги и вопрос был решен. С нетерпением жду этой поездки, чтобы интересно провести время, пообщаться со старыми знакомыми и, конечно, позаниматься любимым делом.

— С учетом сложной политической обстановки в мире кто-то из ваших знакомых отговаривал от поездки?

— Я взрослый человек и решения в любом случае принимаю самостоятельно. Но мне никто и слова не сказал.

— Чем вы занимались в последнее время?

— Недавно я написал книгу воспоминаний и был занят разъездами, занимаясь ее продвижением. Она называется «Железный Майк. Моя жизнь на тренерской скамейке». Рекламная кампания стартовала 1 октября, и я много путешествовал, рассказывая о книге.

— О КХЛ не забыли?

— Конечно, нет. О моем опыте работы в России в ней тоже есть.

— Чего ждете от Кубка Первого канала?

— В своей карьере я уже работал на краткосрочных турнирах такого плана. Мне они нравятся. Это и вызов, и новая возможность показать себя игрокам, сплотившись в команду за считаные дни. У каждой сборной будет всего по одной-две тренировки. Это почти как формат Матча звезд. Но хоккеисты высокого уровня всегда нацелены на результат. Они иначе на могут. Тренировать их для меня будет отличным делом.

— Много потенциальных кандидатов в вашу команду собираются съездить домой на время паузы в чемпионате КХЛ, чтобы повидать родных.

— Это было ожидаемо. Я прекрасно понимаю позицию игроков и не вижу в ней ничего необычного. Но те, кто захочет приехать, отправятся Санкт-Петербург не по принуждению. У них будут и желание, и энтузиазм не просто принять участие в матчах, а одержать в них победы. То же самое можно сказать и про другие команды. В такой атмосфере приятно работать.

Илья Воробьев и Майк Кинэн. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Готов работать тренером на высоком уровне

— В апреле вы перенесли операцию, каково ваше самочувствие сейчас?

— Со мной все прекрасно. Чувствую себя великолепно. Мне сделали операцию на открытом сердце 2 апреля в Нью-Йорке. Это был непростой опыт для меня. Очень серьезное хирургическое вмешательство. Но сейчас ощущаю себя сильным и здоровым на все сто процентов. Я прошел через разные восстановительные процедуры. Каждый день уделяю внимание специальным упражнениям. Например, кручу велотренажер.

— Это не означает, что теперь на скамейке вы будете вести себя спокойнее?

— Хороший вопрос. Но я сомневаюсь, что стану тихим и спокойным (смеется).

— В прошлом сезоне вы вместе с Пелино работали в сборной Италии. Что для себя извлекли интересного?

— Хороший опыт. Жаль, что мне не удалось поехать на чемпионат мира и довести дело до конца из-за необходимости провести операцию. Но работа со сборной Италии и подготовка к Олимпиаде-2026 были хорошим временем. Мне приходилось давать советы по разным вопросам.

— Вы еще готовы работать тренером на высоком уровне?

— Раз я согласился принять предложение от КХЛ, то, разумеется, готов. Как вы знаете, мне не сидится на месте. Я довольно активный человек и не готов еще только книги писать. Стопроцентного плана завязать с тренерской работой у меня в настоящий момент нет. Мне очень понравилась идея отправиться в Санкт-Петербург на Кубок Первого канала. Тренерская профессия мне по-прежнему по душе. Скажу больше. Это привилегия, когда тебе выпадает такая возможность.

— Некоторые российские клубы смотрят в сторону иностранных тренеров.

— Для начала надо насладиться предстоящим турниром, не забегая вперед. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Пока могу только сказать, что я на сто процентов здоров.

— В «Тракторе» удачно работает Бенуа Гру, «Авангард» только что назначил Ги Буше. Вы выигрывали титул в КХЛ, поэтому понимаете, что надо делать иностранному специалисту для достижения успеха.

— Как только мы приехали в Россию, то я сразу сказал Майку Пелино об одной обязательной вещи. Она очень важна для любого иностранного специалиста, отправившегося работать в КХЛ или куда-то за границу. Ты должен понимать, а не тебя. В данном случае имею в виду культуру новой страны, менталитет ее жителей, контекст, в котором работаешь, лигу, особенности судейства, размер площадок. Например, когда только приехал в Магнитогорск, то там арена была на четыре метра шире, чем в Северной Америке. Игра в таких условиях имеет свою специфику. Мой совет для тренеров, отправляющих в КХЛ, будет простым — постарайтесь заранее узнать как можно больше информации о всевозможных нюансах, деталях, людях.

Геннадий Величкин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ответ Величкину

— Насколько важным было для вас найти русского ассистента со знанием английского?

— Нам с Пелино повезло, что рядом оказался Илья Воробьев. Отличный молодой тренер уже на тот момент. Он хорошо владел английским, не говорю про русский и немецкий. Илья обладал необходимыми качествами, которые высоко ценятся в хоккейном мире. Воробьев был исключительно переводчиком только поначалу. Далее его роль на скамейке и в раздевалке стала для нас неоценимой.

— Для вас стало удивительным то, что он смог построить успешную карьеру, выиграть Кубок Гагарина? Сейчас он тренер ЦСКА. Вы общаетесь с ним?

— Да, конечно, общаюсь. У него была хорошая школа, он ведь сын очень известного в России тренера, многое взял от него. Илья уже тогда отлично знал игру и многому учился, когда мы тренировали вместе. Для меня нет ничего удивительного, что он стал успешным тренером.

— Что в первую очередь вам приходит на ум, когда вспоминаете свою работу в России? Кубок Гагарина, коллег, игроков?

— Мы получили большое удовольствие работать с суперзвездами: Мозякиным, Зариповым, Кошечкиным и многими другими. У нас были хорошие иностранные игроки. Замечательная среда для работы: хорошее взаимопонимание и с тренерским штабом, и между игроками. Отличные фанаты, которые везде нас поддерживали. Это был отличный незабываемый опыт — тренировать в КХЛ. Как с точки зрения хоккея, так и с точки зрения культуры, людей, которые меня окружали. Все они очень любили хоккей, и это очень похоже на то, как это происходит в Канаде.

— В шестой игре финала-2014 в Праге вы были готовы выйти на бой с судьей. Вспомните, как это было.

— Да, конечно, я это хорошо помню. Я очень эмоционально воспринимал все судейские решения. Это не так просто — выигрывать везде, где бы ты ни был. И мы, тренеры, старались делать все, чтобы дать энергию игрокам, дополнительные возможности победить.

— Совсем недавно бывший генеральный менеджер «Магнитки» Геннадий Величкин дал интервью нашему изданию. Он объяснил ваше увольнение во втором сезоне тем, что вы постоянно употребляли алкогольные напитки, гораздо меньше уделяли времени работе и вообще вели себя непрофессионально. Что можете ответить на это? Для меня лично это звучит немного странно.

— Я очень разочарован тем, что он это сказал. Я хорошо помню Геннадия. Это очень эмоциональный парень. Когда что-то шло не так, ему надо было обвинить кого-то, вот, я думаю, он и обвинил меня. На второй год работы у нас в команде было много травм. Поэтому мы начали проигрывать. У нас была задача победить через сезон, и, как вы знаете, это произошло, так что, думаю, мы бы выполнили требования. Знаю, что потом господин Рашников уволил и Величкина, но я не знаю, за что.

— Ходили слухи, что вы могли возглавить сборную России на Кубке Мира-2016. Насколько они были правдивы?

— Вероятно, такая возможность существовала, но я не уверен в этом. В этих слухах было слишком много политики. Но я не знаю, реально это было или нет. Могут сказать, что таких предложений мне не поступало.

— Была ли в Канаде негативная реакция на то, что вы собираетесь снова приехать и немного поработать в России. Не от простых людей и спортивных СМИ. Может быть, от политических?

— Никакой негативной реакции я не видел. Я не погружен в политику, я погружен в хоккей.