«Люблю слушать гимн России. Ваша страна напоминает мне родину». Тренер-чемпион из Канады счастлив приглашению из КХЛ

Поговорили с Майком Пелино, который станет ассистентом Майка Кинэна в сборной мира на Кубке Первого канала.

В понедельник КХЛ представила тренерский штаб сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала. Команду возглавит известный тандем из Канады — Майк Кинэн и Майк Пелино. Вместе они работали в «Металлурге» и выиграли Кубок Гагарина в сезоне-2013/14. Корреспондент «СЭ» созвонился с Пелино и поговорил о скором возвращении в Россию.

Кинэн — один из величайших тренеров в истории спорта

— Как сейчас проходит ваша повседневная жизнь?

— Чувствую себя хорошо. Очень рад, что через пару недель приеду в Россию и буду тренировать на Кубке Первого канала. Думаю, это будет потрясающий турнир. Очень приятно снова поработать с Майком Кинэном и снова стать частью КХЛ.

— Кто пригласил вас в тренерский штаб сборной мира КХЛ?

— На нас вышли представители лиги и спросили, готовы ли мы войти в тренерский штаб.

— Что думаете о формате турнира?

— За годы своей тренерской работы я поучаствовал во многих турнирах. Я был на чемпионатах мира, Кубке Шпенглера и, наверное, на 50 других различных соревнованиях. У меня хороший опыт на подобных краткосрочных турнирах, когда команда собрана из разных клубов. Я тренировал сборные Канады и Италии, работал с молодежными командами. Так что, уверен, буду чувствовать себя комфортно.

Майкл Пелино и Майк Кинэн. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

— Майк Кинэн и Майк Пелино снова вместе — звучит многообещающе. Что для вас значит снова работать с ним в России на новом турнире?

— Это замечательно. Кинэн — один из величайших тренеров в истории не только хоккея, но и всего спорта. Считаю его выдающимся тренером. Это большая возможность для меня — снова поработать с ним, особенно в России, где у нас был замечательный сезон-2013/14 с «Металлургом». Мы надеемся снова пережить те славные дни.

— Как сейчас здоровье Майка? Известно, что он перенес тяжелую болезнь.

— Да, в прошлом году ему пришлось сделать операцию, но он восстановился на 100 процентов. Он поправил здоровье и сейчас чувствует себя хорошо.

— Болельщики в Магнитогорске уже думают, что третьим в вашем штабе должен быть Илья Воробьев. Возможно ли это?

— Это было бы замечательно, но я не знаю, как это устроено. Думаю, Илья очень занят в ЦСКА. Не уверен, есть ли у него возможность присоединиться к нам. И в том числе потому, что мы тренируем иностранную команду. Поэтому оставлю это на усмотрение КХЛ, уверен, что лига найдет лучших людей, чтобы представить легионеров на нашем турнире.

— Илья Воробьев приглашал вас в штаб ЦСКА?

— Мы с Ильей очень хорошие друзья. Мы все время общаемся и определенно хотели бы снова тренировать вместе. Но с ЦСКА не получилось, мы даже не изучали это направление.

— Сейчас у нас нет конкретной информации о составе сборной мира КХЛ. Вы понимаете, с какими игроками будете работать?

— Мы полноценно приступаем к работе, будем в ближайшие дни созваниваться с КХЛ, рассматривать и обсуждать кандидатов в команду.

— Вы готовы к тому, что некоторые иностранные игроки из КХЛ скажут: «Извини, Майк, у меня планы на декабрь, мне нужно встретиться с семьей, я не смогу приехать в Санкт-Петербург»?

— Определенно, это может произойти на любых турнирах, в том числе на чемпионате мира. Поэтому мы просто определим, какие игроки будут наиболее подходить нам, и, надеюсь, у них будет возможность сыграть в Санкт-Петербурге. Но мы понимаем, что травмы и личные причины играют большую роль в процессе отбора.

Майк Кинэн и Майкл Пелино. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Сейчас не могу вернуться в КХЛ на постоянную работу

— Как вы будете готовиться к турниру в Санкт-Петербурге?

— Мы с Кинэном на связи каждый день, с тех пор как КХЛ пригласила нас. Мы уже говорим о тактике, системе и некоторых моментах, которые будем делать с командой. Как только определится состав, мы поймем наши сильные стороны. Изучим, какими будут наши комбинации большинства, кто сыграет в меньшинстве или кого мы будем использовать, если матч дойдет до серии буллитов. Будем готовы ко всему. Когда мы приедем в Санкт-Петербург, у нас будет один день на подготовку.

— Когда планируете прилететь в Россию?

— Думаю, 7 или 8 декабря. Сейчас мы работаем над нашим планом перелетов. Игроки, как я предполагаю, прибудут 11 числа.

— Вы очень тепло отзывались о России, когда работали здесь. И даже пели наш гимн перед матчами. Чем вас впечатлила Россия?

— С того момента, как мы приехали в Россию в 2013 году, я был впечатлен местными людьми. Здесь живут прекрасные душевные люди! В стране очень много красивых городов, Россия сразу напомнила мне Канаду — мою родину. И хоккей! Игроки, с которыми нам довелось работать, были великолепны. Они относились к нам с уважением, хотели учиться и были невероятно трудолюбивыми. Это был действительно классный опыт для тренера и человека, который приехал в новую страну. Я ценю опыт, полученный в России.

— Вы еще помните слова гимна России?

— Да. Мне все еще нравится его слушать. Не знаю, смогу ли я его спеть, но это всегда была одна из моих любимых песен. С нетерпением жду возможности снова встать за скамейку запасных и услышать ее снова.

— Вы готовы к большой работе в КХЛ? Поступали ли вам предложения из России?

— Я получил несколько интересных звонков из разных клубов за эти годы, и я надеюсь, что у меня будет возможность вернуться сюда когда-нибудь. Но сейчас мне лучше остаться здесь, в Канаде, и быть с семьей, а что будет дальше — посмотрим.

— Правда ли, что «Авангард» связывался с вами и предлагал роль помощника в штабе?

— Я говорил с Омском, но у нас были только очень общие разговоры. И я сказал им, что на данный момент не смогу приехать.

— Насколько внимательно следите за КХЛ? Может быть, смотрите турнирную таблицу или обзоры игр?

— Каждый день я захожу на сайт КХЛ и остаюсь в курсе событий. В лиге до сих пор играют много моих друзей, многие тренируют. Как вы знаете, я работал с Виктором Козловым, Дмитрием Квартальновым, Сергеем Звягиным. Поэтому слежу за тем, как идут дела у их команд. И Воробьев, конечно. Просыпаясь каждое утро, я захожу на сайт КХЛ и смотрю обзоры, турнирную таблицу, лучших бомбардиров. Я до сих пор неплохо знаю КХЛ.

Боб Хартли и Майк Пелино. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— На старте сезона отличные результаты показал «Трактор» с Бенуа Гру. Вы знакомы?

— Я немного знаю Бена, он очень уважаемый тренер здесь, в Канаде. Думаю, «Трактор» сделал отличный выбор. Как я знаю, они лидируют в конференции. Сейчас он хорошо справляется со своей работой, но впереди его ждут очень сложные серии плей-офф. В лиге очень много хороших команд, способных стать чемпионами.

— Только два иностранных тренерских штаба выигрывали Кубок Гагарина: Кинэн в «Металлурге» и Хартли в «Авангарде». В чем секрет вашего тандема с Майком?

— Главная причина, почему мы добились успеха и выиграли Кубок Гагарина, в том, что у нас была потрясающая команда. В «Металлурге» было прекрасное сочетание российских игроков и легионеров. Ян Коварж, Оскар Осала, Фрэнсис Паре, Тим Брент, Крис Ли — они замечательные хоккеисты. Как и Мозякин, Зарипов, Кошечкин — наши суперзвезды. Мы, тренеры, смогли выжать максимум из наших хоккеистов. Бирюков, Антипин, Хабаров, Платонов — мы заставили их играть на высоком уровне. Это и позволило нам добиться успеха.

Кинэн — великолепный мотиватор. Мы верили в нашу команду, верили в победу. Клубом руководил прекрасный президент — мистер Рашников, Геннадий Величкин был генеральным менеджером. У нас была отличная команда по всей вертикали. Это был замечательный опыт — победа в Кубке Гагарина против «Льва». Я помню тот сезон, будто это было вчера. И болельщики! В Магнитогорске замечательные болельщики — неудивительно, что команда с ними играет хорошо.