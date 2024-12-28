«Красная Машина» пришла на финиш первой. Партнерство ФХР и BAIC стало ярким моментом Кубка Первого канала

Идеология спонсора сборной России идеально сочетается с хоккеем.

Почему хоккей и сборная

«Отечественный хоккей всегда ставит самые высокие задачи — быть лучшими, быть первыми. Мы — носители традиций великой сборной, которая доминировала на мировой арене на протяжении десятилетий, — «Красной Машины». И этот символ неслучаен. Ведь у хорошей хоккейной команды — те же преимущества, что и у хорошего автомобиля. Скорость, маневренность, надежность, управляемость, высокое качество всех элементов. И, конечно, способность прийти на финиш первой», — убежден трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира Владислав Третьяк. Конечно, невозможно спорить с этим утверждением величайшего хоккеиста планеты.

Неотъемлемые особенности хоккейной сборной России обеспечивают ей не только колоссальную идейно-социальную значимость, но и высокий маркетинговый потенциал. Неслучайно бренд главной команды страны очень привлекателен для отраслей, рассчитанных на состоятельного потребителя и в то же время работающих в реалиях очень высокой конкуренции. Яркий пример — автомобильная промышленность. Компании из этой сферы давно и плотно занимаются спортивным спонсорством, а ценность партнерства со сборной особенно высока. Это и поддержка со стороны миллионов людей из самых разных регионов, и победные традиции национального масштаба, а символика «Красной Машины» эксклюзивна, ни с чем, кроме хоккея, она не ассоциируется.

Неудивительно, что столь плодотворный потенциал воплощается в сотрудничество. В 2024-м одним из ключевых партнеров сборной России стала автомобильная компания BAIC. Сотрудничество началось весной, в преддверии майского «Большого Тура». О партнерстве было объявлено в рамках яркой презентации состава российской команды.

«Без надежных, хороших партнеров невозможно добиваться высоких результатов. В хоккее успех приносит только командная работа. Мы выстраиваем взаимодействие с ведущим китайско-российским брендом, BAIC производит свои замечательные автомобили в России, создавая новые рабочие места. Связывая свою маркетинговую политику с хоккейной сборной России, компания формирует в глазах аудитории устойчивую связь. Символами которой являются успех, традиции и безупречная репутация — то, что всегда было неотъемлемыми чертами хоккейной «Красной Машины», — заявил тогда первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

В майском «Большом Туре» российская команда выиграла 5 встреч подряд, забив 21 шайбу и пропустив всего 4. Победные матчи сборной России сопровождались рядом ярких событий, непосредственным участником которых стала компания BAIC. Так, 9 мая хоккеисты провели тест-драйв прямо перед ледовой ареной в Туле, а после матча, завершившего победой хозяев со счетом 6:2, руководители ООО «БАИК РУС», официального дистрибьютора бренда BAIC в России, принимали активное участие в публичных мероприятиях, включая награждение лауреатов встречи на льду.

По итогам «Большого Тура» BAIC смог убедиться, что партнерство со сборной обеспечивает качественное позиционирование. Матчи российской команды транслировались на всю страну по федеральным каналам. В таких эфирах логотип компании присутствовал на телеэкранах не менее 50 минут за одну трансляцию. Высокими оказались и охваты соревнований в СМИ и соцсетях — более 11 тысяч публикаций в Сети и 296 миллионов суммарный медийный охват по данным сервиса «Медиалогия». При этом активность, связанная с майскими событиями, продолжалась и летом. Тест-драйв кроссовера и внедорожника от BAIC провели звезды хоккейной сборной — Сергей Толчинский и Владимир Грудинин.

Победный КПК-2024

Международный хоккейный сезон-2024/25 стартовал в ноябре. На молодежном турнире «Кубок будущего», который также транслировался федеральным телевидением, вновь был размещен брендинг BAIC. Но пик активности, конечно, пришелся на дни одного из главных событий всего спортивного года — декабрьского международного турнира по хоккею «Кубок Первого канала». Сборная России провела три домашних матча против белорусов, казахстанцев и сборной мира КХЛ, а прямые трансляции всех этих встреч шли в эфире Первого канала.

Декабрьский международный турнир давно воспринимается миллионами жителей России как зимний хоккейный праздник. Для болельщиков поход на хоккей или просмотр матчей по ТВ — такая же приятная предновогодняя привычка, как покупка елки или подарков, но в этом году Кубок Первого канала был действительно уникальным. Сборная России дебютировала в самом большом Ледовом дворце мира. Причем специальная лояльная билетная программа, разработанная ФХР, позволила собрать на санкт-петербургской «СКА Арене» более 74 тысяч болельщиков только за три дня и только на матчах нашей команды!

Помимо традиционных участников — сильных сборных Белоруссии и Казахстана, на Кубок Первого канала пригласили сборную мира КХЛ — команду, укомплектованную легионерами из Континентальной хоккейной лиги. Российские любители хоккея очень любят формат «наши против не наших». Представителей братского белорусского народа никто не воспринимает как чужаков. А вот в сборной легионеров были настоящие иностранцы, из тех государств, которые традиционно являются самыми принципиальными соперниками сборной России (Канада, США, Чехия, Словакия). В итоге болельщики на трибунах и у ТВ-экранов остались в восторге и от формата самой игры, и от победы России — команда Романа Ротенберга уверенно обыграла сборную мира со счетом 4:1!

Наша сборная уверенно справилась и с главной задачей. Три победы в трех встречах, первое место на предновогоднем домашнем турнире, яркая незабываемая игра и единение вокруг радости за успехи отечественного хоккея. Таким нашей стране запомнится Кубок Первого канала-2024. И на протяжении всех четырех дней, пока шли соревнования, на «СКА Арене» и телеэкранах был представлен бренд BAIC. Автомобили двух моделей, компактный кроссовер BAIC X35 и рамный внедорожник BAIC BJ40 выставлялись перед ареной на протяжении всего турнира. Генеральный директор ООО «БАИК РУС» Алексей Храмцовский участвовал в воскресной церемонии награждения, на которой победители — сборная России — получили главный трофей соревнований, а награды от BAIC получил лучший игрок третьего матча Россия — Казахстан (3:1) в составе сборной России и лучший бомбардир нашей команды на домашнем турнире Михаил Григоренко.

Символический приз — это коллекционная модель автомобиля BAIC BJ40 в масштабе 1:18. Вручение модели культового в истории бренда внедорожника красного цвета уже стало традицией со старта сотрудничества, когда этот памятный подарок на презентации партнерства впервые был вручен Владиславу Третьяку. Впоследствии его получали лучшие игроки каждого матча «Большого Тура сборной». Теперь и у болельщиков нашей главной хоккейной команды появился шанс почувствовать себя игроком-лауреатом. Точно такая же призовая модель, которая вручалась лидерам нашей команды, была разыграна в социальных сетях ФХР.

Впечатления у всех причастных к турниру — исключительно праздничные, что подчеркивает и Алексей Храмцовский: «Кубок Первого канала — безусловно, грандиозное мероприятие, одно из лучших в спортивной России. Хоккей как вид спорта полностью соответствует тем ценностям, которые продвигает марка BAIC. Это очень красивый, привлекательный продукт, за которым стоит много труда и командная работа. Поэтому хоккей нам близок, мы уверены, что наше сотрудничество продолжится и будет таким же замечательным и плодотворным. Хоккей — вид спорта, который известен своей непредсказуемостью. Сколько бы титулов, опыта или мастерства ни было у игроков, ты никогда не знаешь исход матча. И все решают профессионализм, самоотдача, готовность сделать все, что возможно, ради достижения общего результата. То есть правила успеха те же, что и в бизнесе. Нам, как партнерам сборной России, очень приятно, что команда оправдала свое звание «Красной Машины». Единый коллектив, слаженный механизм. Он и дошел до финиша первым, выиграв Кубок Первого канала. От всей души поздравляем наших ребят и всех поклонников хоккея в России!» — рассказал генеральный директор ООО «БАИК РУС».