Россия с огромным трудом вырвала победу у Белоруссии. Команда Квартальнова шокировала наших тремя голами за минуту

Не обошлось без спорного судейского решения в пользу команды Ротенберга.

Кубок Первого канала

Россия 25 — Белоруссия — 4:3 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 1:0)

Голы: Сафонов — 2 (Соркин), 21:04 — 1:0. Кузьмин — 1 (Григоренко, Хайруллин), 22:09 — 2:0. Стась — 1 (Скоренов), 32:08 — 2:1. Мороз — 3, 32:45 — 2:2. Бориков — 1 (Стась), 33:16 — 2:3. Конюшков — 1 (бол., Соркин), 45:50 — 3:3. Кузнецов — 1 (Глотов), 60:53 — 4:3.

Вратари: Набоков — Кульбаков.

Штраф: 2 — 12.

Судьи: Смирнов, Хажиев.

14 декабря. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 21?412 зрителей.

После уверенной победы над сборной мира КХЛ в стартовом матче Кубка Первого канала главный тренер «России 25» Роман Ротенберг не стал перед встречей с Белоруссией ломать голову и ограничился лишь одним изменением в составе, заменив в четвертом звене Михаила Котляревского на Николая Полякова.

Не решился питерский коуч и менять на последнем рубеже Илью Набокова при наличии в заявке трех других вратарей — Артемия Плешкова, Егора Заврагина и Владислава Подъяпольского. Самый ценный игрок прошлого плей-офф не играл в КХЛ за «Магнитку» с 26 ноября, в том числе из-за травмы, уступив в последних матчах рамку Александру Смолину. Однако в сборной получил место стартера и вышел на две главные игры предновогоднего турнира в Санкт-Петербурге.

Отсутствие экспериментов ярко говорило о том, насколько для Ротенберга была важна игра против Белоруссии, которая в своем стартовом матче не без труда переиграла Казахстан (3:1). Победа в центральной встрече второго игрового дня открывала бы одной из команд дорогу к трофею. Поэтому молодой тренер решил сократить риск до минимума.

Только крайне симпатичной нынче команде Дмитрия Квартальнова с россыпью классных игровичков в составе сегодня было все равно, против кого выходить на лед. Белоруссия начала первый период крайне активно и сразу же дала понять, что грушей для битья быть не собирается. Если бы гостям повезло чуть больше, повести они могли уже в первых нескольких сменах, которые «Россия 25» пережила точно не без проблем.

Поднять голову россиянам помогло удаление Егора Борикова в концовке первого периода, которое перекочевало на старт второй двадцатиминутки. Именно оно помогло парням Ротенберга по-настоящему поднять голову и открыть счет в тот момент, когда нападающий белорусов уже вышел из штрафного бокса и на всех парах мчался помогать партнерам. Как Иван Кульбаков ни пытался спасти свою команду после серии добиваний, помешать затолкать шайбу за ленточку Илье Сафонову он не сумел.

Стоило хозяевам размочить белорусского голкипера и почувствовать игру, как они мгновенно забросили еще одну благодаря лазерному выстрелу Григория Кузьмина под перекладину. А ведь изначально в тройке с Михаилом Григоренко и Маратом Хайруллиным должен был сыграть не Кузьмин, а приболевший Арсений Грицюк.

Вот только белорусы после этой двоечки не рассыпались, а в середине матча неожиданно перевернули матч с 0:2, потратив на камбэк чуть больше минуты!

Сначала распечатать Набокова на исходе удаления Ильи Сафонова сумел капитан сборной Белоруссии Андрей Стась, классно сыгравший на пятачке после паса из-за ворот от Александра Скоренова.

А уже через несколько секунд Александр Никишин подарил парням Квартальнова еще один гол. Капитан сборной России под давлением Ивана Дроздова попытался выбросить шайбу из собственной зоны, но угодил аккурат в Вадима Мороза, который без помех обработал шайбу и с кистей расстрелял голкипера россиян под ловушку.

Получив неслабый удар под дых, Ротенберг не стал брать таймаут и сразу же поплатился за это еще одной пропущенной. Почувствовавшие кровь белорусы не успокоились и на кураже тут же впервые в матче вышли вперед. Причем сделали это не без ошибки Евгения Кузнецова, который не сумел подстраховать защитника и удержать перед своими воротами Егора Борикова.

На три шайбы подряд Белоруссии понадобилось всего 68 секунд. При этом всего за несколько мгновений до этого Кузьмин мог делать счет 3:0 и оформлять дубль, но в итоге угодил в ближнюю штангу после вылазки на пятак.

Перейдя на игру в три звена, парни Ротенберга на старте третьего периода вполне могли получить четвертую, не подтащи их Набоков. Однако в конце концов им удалось оперативно сравнять — помогло вновь большинство и удаление Егора Борикова в чужой зоне, которое броском от синей линии реализовал Богдан Конюшков. Примечательно, что за несколько секунд до шайбы защитника «Торпедо» судьи не увидели задержку на Андрее Стасе, на которой пытались акцентировать внимание белорусы.

«Россия 25» по горячим следам имела хороший шанс вновь выйти вперед, реализуй она еще одно удаление соперника. Однако в конце концов она сбавила в движении и ввязалась в игру, которая пошла до первой заброшенной и ожидаемо перетекла в овертайм, в котором наступило время Евгения Кузнецова.

Убежав «один в ноль» благодаря классному пасу Василия Глотова, звездный центр хозяев не промахнулся и исполнил фирменную «птичку», сумев исправиться за результативную ошибку и не дав своему тренеру потерпеть крах.

Сегодняшняя победа практически гарантировала россиянам первое место на домашнем турнире. Кажется, Кубок Первого канала из рук уже не уйдет. Упустить его команда Ротенберга может только в случае завтрашней победы Белоруссии над сборной мира КХЛ в основное время и собственного поражения во встрече с Казахстаном.