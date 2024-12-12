Ротенберг полностью переиграл Кинэна. Великому канадцу даже пришлось извиняться за свою команду

Интересного матча со сборной легионеров КХЛ не получилось.

Превосходство сборной России в дебютном для нее матче на Кубке Первого оказалось подавляющим. Сопернику с трудом удалось сохранить лицо, забросив шайбу престижа в концовке. После такого результата можно со спокойной душой утверждать, что Роман Ротенберг переиграл Майка Кинэна.

Когда-то такой итог встречи с участием их команд мог показаться абсолютной фантастикой. Но сейчас это полная правда, которую не оспоришь. На пресс-конференции Железный Майк сказал то же самое и даже принес извинения за игру своей команды.

Дело даже не в счете, а в характере матча. Россияне начали его слишком осторожно. Зато как только вкатились, то устроили на льду «СКА Арены» тотальную доминацию. Уровень сопротивления со стороны сборной мира КХЛ оказался на удивление средним. Кинэн, который в первую очередь известен как мотиватор высочайшего уровня, выжать из своих игроков сумел немного.

В понедельник, когда мне удалось немного пообщаться в неформальном формате с президентом лиги Алексеем Морозовым, он на время даже выключил фирменную улыбку и уверял, что в матче будет интрига. Помня о том, сколько усилий приложил топ-менеджмент КХЛ, чтобы собрать и мотивировать легионеров, моему собеседнику хотелось верить. Кубок Первого канала в условиях международной изоляции потерял в соревновательности.

Победа, добытая не в критических условиях в рамках остросюжетного сценария, а одержанная за явным преимуществом, воспринимается без излишнего восторга. Так было на последних турнирах. Однако к сборной «России 25» вопросов сейчас быть не может. Она обыграла серьезного по именам соперника, не дав ему поднять головы и вернуться в игру. Гол Ильи Сафонова — шедевр, которой можно показывать где угодно и продвигать в социальных сетях.

Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

К уверенной победе сборной России нельзя относиться со скепсисом, даже если в моменте она имеет локальное значение. Однако появление слухов о том, что идет активная и пока кулуарная работа по возвращению российского хоккея на международную арену, нельзя игнорировать, какой бы иллюзорной ни казалась цель сейчас. Сохранение перманентного интереса к национальной команде — это важная задача. Особенно в стратегическом плане.